Niklas Sule, leikmaður Borussia Dortmund í þýsku úrvalsdeildnni í fótbolta, hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna aðeins þrjátíu ára gamall. Sule segist ekki tilbúinn að takast á við önnur alvarleg meiðsli.
Sule er uppalinn hjá Hoffenheim en gerði garðinn frægan sem leikmaður Bayern Munchen frá 2017 til 2022. Þar varð hann Þýskalandsmeistari fimm sinnum og vann einnig Meistaradeildina.
Árið 2022 fór hann til Borussia Dortmund og spilaði með liðinu í úrslitaleik Meistaradeildarinnar 2024. Sule á einnig að baki 49 landsleiki fyrir Þýskaland.
Hann segir ákvörðunina hafa verið tekna eftir að hafa orðið fyrir hnémeiðslum í leik Borussia Dortmund gegn Hoffenheim í síðasta mánuði.
Óttast var að Sule hefði slitið krossband í þriðja sinn á ferlinum, sem betur fer slapp hann við það en Sule ætlar samt að hætta. Hann segist ekki geta tekist á við önnur alvarleg meiðsli.
„Ég fór í sturtu og grét í tíu heilar mínútur. Á þeirri stundu hugsaði ég að krossbandið væri slitið. Þegar ég fékk góðu fréttirnar var það samt orðið ljóst fyrir mér að ferlinum væri lokið. Ég get ekki ímyndað mér neitt verra en að upplifa önnur alvarleg meiðsli núna,“ sagði Sule.