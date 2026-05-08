Eiginkona Matt Beard, fyrrum þjálfara kvennaliða Burnley og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni, segir fyrrnefnda félagið eiga stóran þátt í andláti hans. Félagið hafi lagt hann í einelti sem leiddi til andlegra erfiðleika og á endanum sjálfsvígs.
Beard var þjálfari Burnley í aðeins tvo mánuði en hann hætti störfum í ágúst árið 2025. Hann féll fyrir eigin hendi þann 20. september 2025, 47 ára að aldri.
Í skýrslutöku í dag sagði eiginkona hans, Debbie, að Burnley hefði „lagt hann í einelti.“ Hún lýsti tíma hans hjá Burnley sem uppsprettu að mikilli vanlíðan sem varð til dauða hans.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.
„Matt fór ekki frá Burnley til að taka við öðru starfi. Hann fór frá Burnley því hann var ekki hamingjusamur þar. Þau vildu í rauninni ekki leyfa honum að halda áfram. Þau lögðu hann í einelti. Hann var týpan sem sagði alltaf „Já, það er í lagi með mig“ og hefði aldrei viðurkennt neitt en maður gat séð þetta á honum,“ sagði Debbie Beard.
Málið er nú til rannsóknar en óskað hefur verið eftir yfirlýsingum frá Burnley og Leicester, félaginu sem vildi ráða Beard þegar hann hætti hjá Burnley. Þá verður einnig óskað eftir vitnisburði frá umboðsmanni Beard og samtökum knattspyrnuþjálfara.
Beard hóf þjálfaraferilinn hjá Millwall en er frægastur fyrir tíma sinn hjá Chelsea og Liverpool. Hann gerði Liverpool að Englandsmeisturum tvö ár í röð 2013 og 2014.
Íslenska landsliðskonan Katrín Ómarsdóttir var í liðinu bæði árin og skoraði mark í 2-0 sigri gegn Bristol sem tryggði Liverpool Englandsmeistaratitilinn í lokaumferðinni árið 2013.
Árið 2021 sneri Beard svo aftur til Liverpool og kom liðinu aftur upp í úrvalsdeildina.
Eftir andlát hans var Beard heiðraður og vígður inn í frægðarhöll ensku úrvalsdeildarinnar.