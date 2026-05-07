Hand­taka kín­verskan meintan njósnara í Noregi

Kjartan Kjartansson skrifar
Thomas Bloe saksóknari hjá norsku lögreglunni í dómsal þegar annar kínverskur ríkisborgari var sakaður um njósnir í Noregi árið 2024. AP/Terje Benediksby/NTB

Norsk yfirvöld handtóku kínverskan ríkisborgara sem er grunaður um njósnir. Konan er talinn hafa ætla að koma fyrir tæki til þess að safna viðkvæmum gervihnattagögnum.

Norska leyniþjónustan greindi frá handtökunni í dag. Lögregla gerði einnig húsleit á tveimur stöðum í tengslum við handtökuna. Önnur þeirra var gerð á eyju í Norður-Noregi þar sem Andøya-eldflaugaskotpallinn er að finna.  Hin leitin var gerð í sunnanverðu landinu, að sögn AP-fréttastofunnar.

Rannsóknin er sögð hafa hafist vegna grunsemda um að norskt fyrirtæki væri í reynd leppur fyrir kínverska ríkið. Konan sem var handtekin er sökuð um að vera samsek í tilraun til alvarlegra njósna um ríkisleyndarmál.

Hún á að hafa ætlað að koma fyrir búnaði til þess að sækja gögn frá gervihnöttum á sporbraut yfir norðurskautinu. Leyniþjónustan segir að það gæti skaðað „grundvallarhagsmuni Noregs“ ef erlend ríki kæmist yfir þau gögn.

Nokkrir aðrir eru ákærðir í málinu en hvorki var greint frá því hverjir þeir væru né hvers lenskir þeir væru.

