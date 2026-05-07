Norsk yfirvöld handtóku kínverskan ríkisborgara sem er grunaður um njósnir. Konan er talinn hafa ætla að koma fyrir tæki til þess að safna viðkvæmum gervihnattagögnum.
Norska leyniþjónustan greindi frá handtökunni í dag. Lögregla gerði einnig húsleit á tveimur stöðum í tengslum við handtökuna. Önnur þeirra var gerð á eyju í Norður-Noregi þar sem Andøya-eldflaugaskotpallinn er að finna. Hin leitin var gerð í sunnanverðu landinu, að sögn AP-fréttastofunnar.
Rannsóknin er sögð hafa hafist vegna grunsemda um að norskt fyrirtæki væri í reynd leppur fyrir kínverska ríkið. Konan sem var handtekin er sökuð um að vera samsek í tilraun til alvarlegra njósna um ríkisleyndarmál.
Hún á að hafa ætlað að koma fyrir búnaði til þess að sækja gögn frá gervihnöttum á sporbraut yfir norðurskautinu. Leyniþjónustan segir að það gæti skaðað „grundvallarhagsmuni Noregs“ ef erlend ríki kæmist yfir þau gögn.
Nokkrir aðrir eru ákærðir í málinu en hvorki var greint frá því hverjir þeir væru né hvers lenskir þeir væru.