PSG vann Bayern samanlagt 6-5 í undanúrslitum Meistaradeildarinnar. Mörkin úr 1-1 jafntefli liðanna í gærkvöldi má sjá hér fyrir neðan.
PSG vann fyrri leikinn 5-4 á heimavelli svo 1-1 jafntefli í gærkvöldi dugði til sigurs.
Ousmane Dembélé skoraði það sem reyndist sigurmark einvígisins strax á 3. mínútu leiksins. Dembélé fékk boltann frá Kvicha Kvaratskhelia og kláraði af kostgæfni.
Bayern þurfti þá að skora tvö mörk að minnsta kosti en heimamenn voru ekki markheppnir. Harry Kane skoraði eina mark þeirra í leiknum og gerði það mjög seint, á fjórðu mínútu uppbótartíma.
PSG hélt út sigurinn og heldur áfram í úrslitaleikinn gegn Arsenal.
Talsmenn Bayern Munchen eru mjög ósáttir við að hafa ekki fengið víti og að Nuno Mendes, leikmaður PSG, hafi ekki verið rekinn af velli í leik liðanna í kvöld.