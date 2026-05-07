Fótbolti

Sjáðu Dembélé skjóta PSG á­fram í úr­slita­leikinn

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ousmane Dembélé skoraði snemma leiks og það reyndist vera sigurmark einvígisins.
Ousmane Dembélé skoraði snemma leiks og það reyndist vera sigurmark einvígisins. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

PSG vann Bayern samanlagt 6-5 í undanúrslitum Meistaradeildarinnar. Mörkin úr 1-1 jafntefli liðanna í gærkvöldi má sjá hér fyrir neðan.

PSG vann fyrri leikinn 5-4 á heimavelli svo 1-1 jafntefli í gærkvöldi dugði til sigurs. 

Ousmane Dembélé skoraði það sem reyndist sigurmark einvígisins strax á 3. mínútu leiksins. Dembélé fékk boltann frá Kvicha Kvaratskhelia og kláraði af kostgæfni.

Bayern þurfti þá að skora tvö mörk að minnsta kosti en heimamenn voru ekki markheppnir. Harry Kane skoraði eina mark þeirra í leiknum og gerði það mjög seint, á fjórðu mínútu uppbótartíma.

PSG hélt út sigurinn og heldur áfram í úrslitaleikinn gegn Arsenal.

Klippa: Bayern - PSG 1-1
Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið