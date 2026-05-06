Ríkjandi meistarar PSG eru aftur á leið í úrslitaleik Meistaradeildarinnar, eftir 1-1 jafntefli gegn Bayern í kvöld og 6-5 samanlagðan sigur í undanúrslitum. Ousmane Dembélé skoraði snemma fyrir PSG en Harry Kane jafnaði of seint fyrir Bayern.
Fyrri leikur liðanna er einn fjörugasti fótboltaleikur sem farið hefur fram en mörkin voru færri og ákefðin minni í kvöld.
Leikurinn hófst þó með látum því Ousmane Dembélé tók forystuna fyrir PSG eftir aðeins þrjár mínútur. Kvicha Kvaratskhelia átti stoðsendinguna og Dembélé kláraði færið vel.
Bayern vissi þá strax að liðið þyrfti að minnsta kosti tvö mörk og heimamenn blésu til sóknar. PSG varðist hins vegar virkilega vel.
Í fyrri hálfleik vildi Bayern sjá Nuno Mendes fá sitt seinna gula spjald og vítaspyrnu dæmda en dómarinn lét ekki segjast. Þetta voru stórar ákvarðanir sem féllu ekki vel í kramið hjá Bayern.
Bæði lið fengu færi til að skora í þessum leik en markmennirnir Matvey Safonov og Manuel Neuer sáu til þess að það gerðist ekki aftur fyrr en í uppbótartíma.
Neuer var einn besti maður vallarins þegar uppi var staðið. Markmaðurinn varði vel úr nokkrum færum PSG og stöðvaði Desiré Doué frá því að skora eitt flottasta mark tímabilsins eftir frábæran sprett upp á eigin spýtur.
Safonov þurfti nokkrum sinnum að taka á honum stóra sínum og varnarmenn PSG köstuðu sér líka fyrir fullt af skotum.
Það var ekki fyrr en á fjórðu mínútu uppbótartíma sem Bayern tókst loks að koma boltanum í netið. Harry Kane skoraði markið eftir stoðsendingu Alphonso Davies.
Andrúmsloftið breyttist sannarlega við markið en því miður fyrir Bayern kom það of seint.
PSG hélt út og mætir Arsenal í úrslitaleik Meistaradeildarinnar þann 30. maí næstkomandi.