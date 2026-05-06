Hollenska skemmtiferðaskipið MV Hondius hefur nú lagt af stað frá Grænhöfðaeyjum til Kanaríeyja. Þremur einstaklingum var vísað frá borði áður en lagt var af stað af heilsufarsástæðum. Þau voru öll send til Hollands.
Um er að ræða 56 ára breskan mann, 41 árs hollenskan áhafnarmeðlim og 65 ára þýskan ríkisborgara sem var nátengdur þýskri konu sem lést um borð í skipinu 2. maí. Alls eru nú 146 manns um borð í skipinu og er gert ráð fyrir að siglingin til Kanaríeyja taki um þrjá daga.
Greint var frá því í vikunni að þrír farþegar á skipinu hefðu látist, líklega af völdum hantaveiru. Venjulega smitast fólk af hantaveiru eftir að hafa komist í snertingu við sýkt nagdýr, þvag þeirra eða saur, en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að smit hafi borist á milli manna á skipinu. Tveir af látnu voru hjón og þá virðast náin tengsl milli annarra sem hafa smitast.
Í frétt BBC segir að enginn þeirra þriggja sem fluttir voru á brott hafi hingað til greinst með hantaveiru, en tveir sýni einkenni.
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur staðfest að átta tilfelli af hantaveiru, þrjú staðfest og fimm grunuð, hafi hingað til verið greind hjá fólki sem var í skipinu. Enn er verið að prófa aðra gesti og áhafnarmeðlimi. Í frétt BBC segir að heilbrigðisyfirvöld hafi lagt áherslu á að hættan á smiti til almennings sé lítil.
Fjallað var um það í vikunni að skipið hefði átt að sigla til Íslands. Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir sagði það ekki áhyggjuefni að skipið myndi koma hingað til lands samkvæmt núverandi ferðaáætlun þess. Heilbrigðisyfirvöld fylgist vel með stöðunni um borð og ljóst sé að þegar sé verið að bregðast við.
Í frétt BBC segir að spænsk stjórnvöld hafi samþykkt að skipið myndi leggja af stað til Kanaríeyja en forseti Kanaríeyja hefur mótmælt því.
„Ég get ekki leyft [bátnum] að koma til Kanaríeyja,“ sagði Fernando Clavijo við spænsku útvarpsstöðina Onda Cero. „Þessi ákvörðun byggir ekki á neinum tæknilegum forsendum og okkur hafa ekki verið veittar nægar upplýsingar.“
Alls eru 146 manns frá 23 mismunandi löndum enn um borð í MV Hondius. Sérfræðingar í smitsjúkdómum og starfsfólk WHO hafa bæst í hópinn og munu ferðast með þeim til Kanaríeyja. Allir sem eftir eru í skipinu eru einkennalausir, sagði Mónica García, heilbrigðisráðherra Spánar.
Hún bætti við að allir um borð muni gangast undir læknisskoðun þegar þeir koma til Tenerife og, ef þeir eru ferðafærir, verði þeir sem eru erlendis frá sendir heim til sín. Spánverjar verða sendir á hersjúkrahús í Madríd í sóttkví.
Í tilkynningu frá Oceanwide Expeditions um stöðuna segir að fyrirtækið sé í stöðugu og nánu samráði við viðeigandi yfirvöld varðandi nákvæman komustað okkar, sóttkvíar- og skimunarferli fyrir alla gesti og nákvæma tímalínu.
„Við getum ekki staðfest upplýsingar um áframhaldandi ferðalög gesta á þessu stigi. Það er háð læknisráði og niðurstöðum strangra skimunarferla. Náið samstarf heldur áfram við staðbundin og alþjóðleg yfirvöld, þar á meðal Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina (WHO), RIVM, viðeigandi sendiráð og hollenska utanríkisráðuneytið,“ segir að lokum í tilkynningunni sem birt var í kvöld.