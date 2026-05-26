Hver prjónuð peysa sendi skýr skilaboð til þolenda ofbeldis Lovísa Arnardóttir skrifar 26. maí 2026 13:11 Tinna í peysunni í brúnu og bleiku. Aðsend Kvennaathvarfið hefur hleypt af stokkunum nýrri fræðslu-, vitundar- og fjáröflunarherferð undir yfirskriftinni Rjúfum mynstrið. Táknmynd herferðarinnar er sérhönnuð íslensk prjónauppskrift sem ber nafnið SKJÓL og rennur allur ágóði af sölu hennar óskertur til Kvennaathvarfsins. „Með hverri prjónaðri peysu eru send skýr skilaboð um stuðning til þolenda ofbeldis í nánu sambandi. Mikilvægt er að samfélagið allt leggi sitt af mörkum í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og er þessi herferð kjörið tækifæri til að sýna stuðning í verki. Um leið er þetta tækifæri til að styðja við starfsemi Kvennaathvarfsins sem tekur á móti konum sem búið hafa við ömurleg mynstur ofbeldis,“ segir Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins, í tilkynningu um herferðina. Þar kemur einnig fram að ofbeldi í nánum samböndum sé sjaldnast einangrað tilvik heldur endurtekið mynstur. Mynstur ofbeldis geti þróast og stigmagnast í erfiðan vítahring sem yfirtekur líf þolandans. Ofbeldismynstrið sé oft mjög falið en eitt skýrasta einkenni ofbeldisins sé í flestum tilvikum einangrun og stjórnun. Til þess að rjúfa mynstrið þurfi að þekkja það og til þess að rjúfa einangrunina þurfi að sýna þolendum ofbeldis samstöðu. Rannsóknir sýni sömuleiðis að það geti tekið þolendur ofbeldis í nánum samböndum að meðaltali sex til sjö tilraunir að yfirgefa ofbeldissamband til fulls. 239 konur og börn Í fyrra dvöldu 239 konur og börn í athvarfinu. Þar af 136 konur sem 47 prósent þeirra kvenna sem dvöldu í athvarfinu voru með börn. Konur og börn dvöldu í athvarfinu allt frá hluta úr degi og upp í 186da dagaamkvæmt ársskýrslu samtakanna. Þar kemur einnig fram að í Kvennaathvarfinu í Reykjavík voru að meðaltali 18 íbúar á dag í dvöl. Í athvarfinu á Akureyri voru almennt 1-2 konur hverju sinni, en þó kom fyrir að athvarfið stæði tómt. Veitt voru tæplega 1600 ráðgjafaviðtöl. „Nafnið á peysunni er Skjól og hefur nafnið tvöfalda tilvísun. Það er sýnileg hvatning til kvenna að stíga út úr einangrun ofbeldis og í það skjól sem Kvennaathvarfið getur veitt þeim. Einnig er það vísun í skjólið sem peysan veitir, með sinni mýkt og hlýju,“ segir Tinna Laufdal, hönnuður prjónauppskriftarinnar og stofnandi Tiny Viking. Þríþætt markmið herferðar Í tilkynningu segir jafnframt að markmið herferðarinnar séu þríþætt: að sýna samstöðu og stuðning við konur sem búa við ofbeldi með því að prjóna peysuna, að styrkja mikilvæga starfsemi Kvennaathvarfsins þar sem tekið er á móti konum og börnum þeirra sem eru þolendur ofbeldismynsturs og að vekja samfélagið til vitundar um kerfisbundið ofbeldismynstur í nánum samböndum því til þess að rjúfa mynstrið þarf fyrst að þekkja það. Fram kemur í tilkynningu að þótt þátttakendur fari allir eftir sömu uppskrift verði prjónaverkið alltaf einstakt, þar sem val á garni, litum og áferð setji persónulegan svip á flíkina. Hér má finna uppskriftina að peysunni. Kvennaathvarfið Kynbundið ofbeldi Heimilisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Mest lesið Gói Sportrönd og Tinna selja í Hveragerði Lífið „Þetta er búið að vera eins og einhver brandari“ Bíó og sjónvarp Móðurhlutverkið næst á dagskrá hjá Þóreyju Lífið Stjörnulífið: Berir að ofan í brúðkaupi Lífið Þeir lofuðu rokki en afhentu rækjusamloku á Þingvöllum Lífið Nálægðin við dauðann gjörbreytti ferlinum Lífið Stórstjörnur tróðu upp í útskriftarveislum Verzlinga Lífið Draumabrúðkaup Gerðar við Garda-vatn Lífið Áslaug lék eftir útskriftarpósu móður sinnar Lífið Stjúpur og fjólur það heitasta Lífið Fleiri fréttir „Auðveldara hér að vera bara eins og maður er“ Vill helst brenna myndir frá unglingsárunum Nýjasta sumartrendið í boði Travolta Minnist föður síns með verðmætu verkefni Aðalpæjur landsins komu saman Dreifði ættjarðarástinni til London og Parísar Gellur elska hönnun Tíundi bekkur slys í heild sinni Fimmhundruð manns í örlagaríku teiti Gusugleði í Vesturbæjarlaug Mikil hvatning ef fólk hlær að fötunum Þessi sigruðu Met Gala Met Gala-bölvunin alræmda Hittu sjálfan Jacquemus í New York Gjörningar og gleði á HönnunarMars Myndaveisla: Sjóðheit tískusýning í Hörpu Innsýn í heim fatahönnuða framtíðarinnar Týndi strax 120 þúsund króna sokkum Varð að vera flottastur í eigin teiti „Ég vil ekki líkjast öllum öðrum“ Gabbana stígur til hliðar hjá Dolce & Gabbana Euphoria stjörnurnar gáfu ekkert eftir Kröfuharður og með öll smáatriði á lás Sjá meira