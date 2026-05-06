„Bara ógeðis tilfinning í dag, líður eins og við höfum tapað leiknum“, sagði Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar eftir dramatískt jafntefli gegn Þór/KA fyrir norðan.
Norðankonur jöfnuðu leikinn í uppbótartíma og var Óskari enn nokkuð heitt í hamsi þegar hann mætti í viðtal. Hann fór yfir víðan völl með blaðamanni eftir leik.
„Mér fannst við ekki nægilega góðar í fyrri sko, mér fannst leikurinn sem slíkur bara frekar leiðinlegur og lélegur í fyrri hálfleik. Með fullri virðingu fyrir Þór/KA, þá fannst mér þær bara aðeins slakari en við í rauninni, mér fannst við vera í þriðja, fjórða gír. Þegar við náðum mómentum í okkar spili þá gekk mjög vel, komum okkar helstu leikmönnum og bestu leikmönnum á einn og einn stöðuna úti á breiddinni og vorum hættulegar og sköpuðum okkur alveg óteljandi margar stöður fyrir framan teiginn þeirra.“
„Ekki nægilega svona áræðnar í að klára sóknirnar okkar, það vantaði, en mér fannst við fyrri hálfleikurinn bara tíðindalítill og svo seinni hálfleik byrjum við sterkt og svo hægt og rólega förum við að halda í eitthvað sem er ekkert í hendi. 2-0 forysta er alltaf mjög hættuleg forysta og mér fannst við sannarlega fá færin til að skora þriðja markið og við sóttum til að sækja þriðja markið og þegar þú skorar eða nýtir ekki færin þá geturðu fengið það í bakið og fengum það í það því þær refsuðu, fengu þriðja markið og skoruðu svo í lokin úr hornspyrnu sem var ekki hornspyrna, það átti bara að vera markspyrna, þannig að já þetta er súrt og ég er eiginlega bara brjálaður í skapinu ef ég á að vera heiðarlegur.“
Andrea Mist Pálsdóttir skoraði tvö mörk í fyrri hálfleik beint úr hornspyrnu sem verður að teljast nokkuð sérstakt. Óskar segir liðið framkvæma spyrnurnar á ákveðinn hátt sem geti skilað mörkum.
„Fyrir þá sem horfðu á leikinn þá stillum við okkur ákveðið upp inn á markinu og Andrea Mist (Pálsdóttir) er einn besti spyrnumaður deildarinnar og það er smá vindur á markið. Hún negldi honum bara á markið og gerði það og markmaðurinn greip í tómt tvisvar. Það þarf ekki nema eina litla snertingu og þá fer boltinn inn. Hvernig sem þú skorar mörkin skiptir ekki máli en ég hefði viljað skora úr þessum færum sem við fáum hérna í dag. Guð minn almáttugur hvað við fáum mikið af færum sem bara fara forgörðum, bara léleg gæði í því sem við erum að gera og það er bara ekki nógu gott. Við skorum tvö úr föstum leikatriðum í dag sem er frábært, við erum held ég búin að skora þrjú og fá á okkur eitt en við þurfum að vera miklu markvissari fyrir framan markið ef við ætlum að gera einhverja hluti í sumar, það er nokkuð ljóst.“
Stjarnan hefur fjögur stig eftir fyrstu þrjár umferðirnar.
„Ekki vel, bara alls ekki. Mér finnst við eiga vera með allavega sex, ef ekki sjö, en tímabilið er bara rétt að byrja. Búin að fara í tvö erfiða útileiki en nei mér finnst fjögur stig ekki nægilega gott“.
Mikil læti urðu við varamannabekk Stjörnunnar þegar jöfnunarmarkið kom og lenti Óskari Smára og gæslumanni leiksins saman og segir Óskar farir sínar ekki sléttar í viðskiptum við umræddan gæslumann.
„Það er bara dónaskapur að hálfu gæslumanns sem ég ætla senda kvörtun og fjórði dómarinn þurfti að stoppa mig því hann klappaði bara í andlitið á mér þegar þær jafna þarna úr hornspyrnunni, hleypur upp að mér og klappar í andlitið á mér og það er bara mikill dónaskapur og hann er svo sem búinn að biðjast afsökunar og ég þakkaði honum pent fyrir og sagði afsökunarbeiðni ekki samþykkt. Það sýður ennþá á mér eins og þú sérð, ég leyfi tilfinningum bara að tala. Það var bara dónalegt og svo lét hann nokkur vel valin orð falla þegar ég bað hann að hætta að klappa í andlitið á mér og það er alltaf ástríða. Ég veit alveg að koma hérna og vera spila við Þór/KA að bærinn styður við liðið og væntanlega er fólki ekki sama. Hann fór bara yfir vel línuna og dómarinn skráði það í skýrsluna hjá sér eftir leikinn því að fjórði dómarinn gaf mér mikinn kúdus fyrir það að halda ró minni því það var mjög súrt að fá markið á sig en fá svo einhvern trúð hérna klappandi í andlitið á mér, það hjálpaði ekki, ég get sagt þér það.“
Óskar er alinn upp á Sauðárkróki en Tindastóll og Stjarnan áttust við í undanúrslitaeinvígi í körfubolta karla megin í kvöld og var Tindastóll 20 stigum yfir í hálfleik þegar viðtalið átti sér stað. Svo fór að Tindastóll vann leikinn og tryggði sig í úrslit en Óskar var spurður hvaða lið hann styðji í þessu einvígi og það stóð ekki á svörum.
„Ég styð Tindastól. Ég viðurkenni það. Ég samt hef alltaf mætt á leiki í treyju, Tindastólstreyju, en af virðingu við Stjörnuna og félaginu sem ég vinn fyrir þá sleppi ég að mæta í treyju á leikina en ég held með Tindastóli.“