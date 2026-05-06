FH tók á móti nýliðum Grindavík/Njarðvík og náði í fyrsta sigur tímabilsins og það í fyrsta heimaleik tímabilsins. FH náði loksins að skora tvö mörk en Ingibjörg Magnúsdóttir skoraði sigurmark heimakvenna um miðjan seinni hálfleik. Staðan 2-1 að lokum.
FH byrjaði leikinn betur og voru byrjaðar að leita í svæðin fyrir aftan varnarlínu gestanna strax í byrjun leiks án þess að komast í færin. Guðni Eiríksson þjálfari hafði talað um að hann hefði viljað gera það í viðtali fyrir leik og hann fékk ósk sína uppfyllta.
FH komst yfir einmitt með því að koma boltanum aftur fyrir varnarlínu Grindavík/Njarðvík. Þar var Ída Hermannsdóttir að verki þegar hún renndi boltanum á Nia Raisa Christopher sem kom boltanum framhjá markverðinum og eftirleikurinn auðveldur þar sem markið er opið. Staðan 1-0.
Gestirnir náðu aðeins að bíta frá sér en FH komst í hættulegri stöður og fengu mjög margar hornspyrnur án þess að gera sér mat úr þeim. FH hefði sannarlega getað bætt við mörkum en allt kom fyrir ekki.
Grindavík/Njarðvík refsaði grimmilega fyrir það á 41. mínútu. Markið lá þó ekki í loftinu. Danai Kaldaridou skoraði markið en hún tók við boltanum eftir að honum var sparkað inn í teiginn eftir hreinsun eftir horn. Hún var grunsamlega ein í markteignum, þakkaði pent fyrir sig og kom boltanum framhjá markverði FH. Allt jafnt og þar við sat í hálfleik.
FH náði vopnum sínum strax í byrjun seinni hálfleiks og Ída var mjög skeinuhætt upp vinstri kantinn. Hún náði tveimur frábærum skotum með stuttu millibili en Genevieve Jae Crenshaw varði bæði skotin með glæsibrag og hélt gestunum inn í leiknum.
Á 64. mínútu var svo dæmd vítaspyrna á Natöshu Anasi. Ída var þá komin aftur inn í teig gestanna og renndi boltanum fyrir. Þar kom Natasha í skriðtæklingu en boltinn fór í hendina og vítið dæmt.
Nia Christopher steig á punktin og framkvæmdi vítaspyrnuna en Genevieve varði hana en sló boltann fyrir fætur varamannsins Ingibjargar Magnúsdóttur sem renndi boltanum í netið og kom FH yfir.
Eftir markið datt leikurinn niður og fór mikið fram á miðjum vellinum. Bæði lið komust í hálffæri en Grindavík/Njarðvík hefði getað bankað fastar á dyrnar en FH náði að sigla sigrinum heim við mikinn fögnuð.
Sigurmarkið og aðdragandinn fær þann heiður að vera atvik leiksins. Ekki voru gestirnir sáttir með þetta en vítið stóð og markið einnig og tryggði þetta á endanum sigurinn.
Ída Hermannsdóttir var frábær í dag og ógnaði mikið með hraða sínum og krafti. Hún hefði getað skorað í það minnsta eitt mark en það verður spennandi að fylgjast með henni í sumar ef hún heldur þessu flugir áfram.
Hjá gestunum var Genevieve Crenshaw í markinu stjarnan en hún varði oft glæsilega og kom í veg fyrir stærri sigur.
Ágætlega mætt og vel látið í sér heyra. Kaplakriki sjálfur er glæsilegur og þegar grasið er orðið gott þá verður gaman að spila hér.
Mér fannst dómari leiksins missa af allavega þremur vítaspyrnum og mögulega hefði hann ekki átt að dæma vítaspyrnuna. Ég gef þjálfurum liðanna orðið en þeir fara vel yfir störf dómarans í sínum viðtölum.
Ingibjörg Magnúsdóttir kom inn á sem varamaður á 57. mínútu í dag og var búin að skora sjö mínútum síðar markið sem tryggði að lokum sigurinn. Hvernig er tilfinningin eftir fyrsta sigurinn?
„Hún er bara góð. Þetta var nauðsynlegur sigur og gott að geta tikkað inn stigum.“
Hvað var FH að gera rétt?
„Mér fannst baráttan á vellinum bara góð og andinn í liðinu. Við vorum mættar í alla bolta hvar sem er á vellinum og það skilaði sér.“
Ingibjörg skoraði fyrsta markið sitt á tímabilinu og var spurð að því hvort það hafi komið henni á óvart hversu ein hún var á markteignum eftir vítið sem var varið.
„Já en það þarf einhver að taka þennan bolta og ég var þarna á staðnum.“
Hvað gefur þessi sigur FH og hvernig sér Ingibjörg þetta tímabil fyrir sér?
„Bara mjög mikið. Eins og ég sagði þá þurftum við á þessu að halda og vonandi getum við byggt ofan á þessa frammistöðu. Ég allavega er spennt fyrir framhaldinu.“
Þjálfari FH, Guðni Eiríksson, lýsti því yfir að það væri gleði sem bærðist innan með honum eftir fyrsta sigur FH á tímabilinu.
„Þetta er léttir. Gott að geta klárað þennal leik með sigri, tveimur mörkum og þremur stigum.“
Varðandi það hvað FH var að gera rétt þá vitnaði Guðni í viðtalið fyrir leik þar sem hann vildi að FH myndi sækja í svæðin fyrir aftan varnarlínu gestanna.
„Þú sást það að við sóttum í svæðin og sköpuðum okkur mjög góðar stöður og frábær færi sem við komum okkur í og ef ekki hefði verið fyrir stórkostlegan leik markvarðarins þá hefðum við unnið þenna leik. Við gáfum ekki mörg færi á okkur heldur.“
Guðni var þá beðinn um hans skoðun á dómgæslunni en kollegi hans hinum megin hafði ýmislegt um hana að segja.
„Við hefðum sannarlega átt að fá einhver víti. Mér finnst oft og tíðum í þessari deild vanta upp á samræmi. Að dómarar séu samkvæmir sjálfum sér og það sem þeir dæma á að þeir haldi sig við einhverja línu. Maður áttar sig ekki alltaf á línunni sem dómari leggur upp með. Það er það eina sem maður biður um, að þeir séu samkvæmir sjálfum sér og haldi línunni. Hann á bara að dæma eins á báða. Það var ekki þannig í dag og er yfirleitt ekki þannig. Spjöld og annað. Ég fékk gult fyrir að segja eitthvað og ég gat ekki betur heyrt að Gylfi hafi sagt nákvæmlega það sama og ekkert var dæmt á það. Svona sem dæmi. Við hefðum klárlega átt að fá víti og það í tvígang held ég. Maður þarf bara að venjast þessu og ég er búinn að vera í þessu það lengi að maður er orðinn vanur þessari dómgæslu.“
Þessi sigur hlýtur að gefa FH kraft inn í framhaldið.
„Klárlega. Þetta einfaldar lífið fyrir þjálfarateymið að undirbúa liðið fyrir næsta leik. Það er stutt í leik, hann er á sunnudaginn og þetta gefur okkur byr undir báða vængi. Það er svo stutt í að þetta fari að smella í þessum færum sem við fáum. Við hefðum hæglega getað unnið stærra en við hefðum líka getað fengið mark á okkur í lokin. Sem betur fer gerðist það ekki og við uppskárum að mínu mati sannagjarnan sigur.“