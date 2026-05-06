Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, hélt sannkallaða þrumuræðu yfir leikmönnum sínum í hálfleik í Reykjavíkurslag gegn Val í Bestu deildinni á dögunum. KR vann leikinn á Hlíðarenda 4-1 og vermir toppsæti Bestu deildarinnar með fullt hús stiga.
KR birti í dag myndandsupptöku af þrumuræðu Óskars á samfélagsmiðlum en KR var 2-0 yfir í hálfleik.
„Við þurfum að halda þeim í sömu spennutreyju og við höfum gert hingað til,“ má heyra Óskar Hrafn segja í upphafi hálfleiksræðu sinnar.
„Mér finnst við eiga helvítis helling inni. Mér finnst að við eigum að skúrfa tempóið upp og keyra endanlega yfir þá. Klára þá. Kremja þá eins og fokking skordýr undir sólanum á okkur.“
