Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, gefur lítið fyrir skýringar Hermanns Hreiðarssonar, þjálfara Vals, á því sem á gekk í leikmannagöngunum á Hlíðarenda á laugardagskvöld.
Hermann var sakaður um að hafa kýlt Ástbjörn Þórðarson, leikmann KR, í þindina í leikmannagöngunum eftir að hafa horft upp á sitt lið steinliggja, 4-1.
Sjálfur sagði Hermann í viðtali við Fótbolta.net að búið væri að gera úlfalda úr mýflugu með fréttum af málinu. Um góðlátlegt grín hefði verið að ræða og alls ekkert ofbeldi.
Aron var í viðtali við Kristján Óla Sigurðsson í Þungavigtinni í dag spurður út í lætin á laugardagskvöld, og hvort það hefði verið „einhver alvöru hiti“ í göngunum?
„Já, það var það. Ég efa það að einhver sem tapar fótboltaleik 4-1 komi í einhverju góðu gríni og kýli menn létt, ef þeir ætla að kýla mann yfirhöfuð. Það var ekkert grín þarna, þetta var algjörlega fáránlegt,“ sagði Aron en virtist þó vilja gæta orða sinna.
Hermann sagðist á sunnudaginn búinn að ræða við Ástbjörn og að málinu væri lokið. „Ef einhverjir eru ósáttir þá bara biðst maður afsökunar á að hafa gert eitthvað klaufalega sem átti að vera góðlátlegt grín,“ sagði Hermann.
„Það er búið að grafa þetta sögðu þeir en það hefði mátt sleppa þessu,“ sagði Aron í dag.
KR og Valur eru vitaskuld fornir fjendur og leikurinn og lætin á laugardaginn gerðu ekkert til að draga úr rígnum. Skammt er í næsta leik þeirra því þau mætast aftur í Vesturbænum eftir 20 daga, eða þriðjudagskvöldið 26. maí.