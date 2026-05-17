Loka­tölur í Kópa­vogi: Ás­dís með hreinan meiri­hluta

Ritstjórn skrifar
Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Um er að ræða næststærsta sveitarfélag landsins.
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut hreinan meirihluta í sveitarstjórnarkosningum í Kópavogi samkvæmt lokatölum úr bæjarfélaginu.

Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn. Þar af kusu 20.951 og auð og ógild atkvæði voru 484 talsins.

Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 héldu Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn áfram meirihlutasamstarfi sínu.

Ásdís Kristjánsdóttir úr Sjálfstæðisflokki, sem hefur gegnt embætti bæjarstjóra á kjörtímabilinu, styrkti stöðu sína verulega og hefur flokkurinn nú hreinan sex manna meirihluta, með 45,7 prósent atkvæða. Samflokksmenn hennar í borgarstjórn verða því Hjördís Ýr Johnson, Andri Steinn Hilmarsson, Elísabet Berglnd Sveinsdóttir, Guðmundur Jóhann Jónsson og Hildur Einarsdóttir.

Þar á eftir fékk Samfylkingin tvo fulltrúa inn með sínum 18,9 prósenta atkvæða. Jónas Már Torfason og Eydís Inga Valsdóttir taka sæti fyrir þann flokk.

Framsókn, Viðreisn og Miðflokkur fá einn borgarfulltrúa hvor með rúmlega 10 prósent atkvæða hver. Einar Jóhannes Guðnason tekur sæti fyrir Miðflokk, Orri Vignir Hlöðversson fyrir Framsókn og María Ellen Steingrímsdóttir fyrir Viðresin.

Vinstri græn náði ekki manni inn en sá flokkur hlaut 2,8 prósent atkvæða. Ekki heldur Sósíalistaflokkurinn en hann var með 1,7 prósent atkvæða.

Tölur má sjá hér að neðan:

Lokatölur í Suður­nesja­bæ: Samfylkingin stærst

Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.

Lokatölur úr Fjalla­byggð: Meirihlutinn heldur velli

Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig einum fulltrúa frá síðustu kosningum og er með þrjá. Nýr listi, Listi fyrir heildina fær tvo. Listi Jafnaðarmannafélags Fjallabyggðar fær einnig tvo. Jafnaðarmannafélagið og Sjálfstæðisflokkur mynda í dag meirihluta og heldur hann velli samkvæmt þessu.

