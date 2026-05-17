Sjálfstæðisflokkurinn hlaut hreinan meirihluta í sveitarstjórnarkosningum í Kópavogi samkvæmt lokatölum úr bæjarfélaginu.
Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn. Þar af kusu 20.951 og auð og ógild atkvæði voru 484 talsins.
Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 héldu Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn áfram meirihlutasamstarfi sínu.
Ásdís Kristjánsdóttir úr Sjálfstæðisflokki, sem hefur gegnt embætti bæjarstjóra á kjörtímabilinu, styrkti stöðu sína verulega og hefur flokkurinn nú hreinan sex manna meirihluta, með 45,7 prósent atkvæða. Samflokksmenn hennar í borgarstjórn verða því Hjördís Ýr Johnson, Andri Steinn Hilmarsson, Elísabet Berglnd Sveinsdóttir, Guðmundur Jóhann Jónsson og Hildur Einarsdóttir.
Þar á eftir fékk Samfylkingin tvo fulltrúa inn með sínum 18,9 prósenta atkvæða. Jónas Már Torfason og Eydís Inga Valsdóttir taka sæti fyrir þann flokk.
Framsókn, Viðreisn og Miðflokkur fá einn borgarfulltrúa hvor með rúmlega 10 prósent atkvæða hver. Einar Jóhannes Guðnason tekur sæti fyrir Miðflokk, Orri Vignir Hlöðversson fyrir Framsókn og María Ellen Steingrímsdóttir fyrir Viðresin.
Vinstri græn náði ekki manni inn en sá flokkur hlaut 2,8 prósent atkvæða. Ekki heldur Sósíalistaflokkurinn en hann var með 1,7 prósent atkvæða.
Tölur má sjá hér að neðan:
Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.
Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.
Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig einum fulltrúa frá síðustu kosningum og er með þrjá. Nýr listi, Listi fyrir heildina fær tvo. Listi Jafnaðarmannafélags Fjallabyggðar fær einnig tvo. Jafnaðarmannafélagið og Sjálfstæðisflokkur mynda í dag meirihluta og heldur hann velli samkvæmt þessu.
Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig tveimur mönnum og Samfylkingin tapar einum í Reykjanesbæ. Framsóknarmenn halda sínum þremur en Viðreisn fær engan mann kjörinn.
Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig einum manni í Mosfellsbæ og er stærstur flokka með fimm menn. Meirihlutinn er kolfallinn með aðeins fjóra menn.
Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.
Sjálfstæðisflokkurinn vann sigur í sveitarstjórnarkosningunum í Rangárþingi eystra í dag. Flokkurinn náði þar hreinum meirihluta – fjóra fulltrúa – en Framsókn náði tveimur og N-listinn einum.
Samkvæmt lokatölum í Reykjavík fær Sjálfstæðisflokkurinn níu borgarfulltrúa og getur enn myndað tveggja flokka meirihluta með Miðflokki eða þriggja flokka meirihluta með Viðreisn og Framsókn.
Bæjarlistinn á Akureyri tapar manni og því er meirihluti hans, Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins fallinn. Samfylkingin græddi fulltrúa á kostnað Bæjarlistans og Akureyrarlistinn náði manni inn.
Byggðalistinn bætti við sig fulltrúa í sveitarstjórn Skagafjarðar en meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks heldur velli. Þessir síðarnefndu skiptast þó á einum fulltrúa.
Samfylkingin missti tvo menn sem Framsókn og Viðreisn hirtu í Hafnarfirði. Miðflokkurinn fékk einnig mann inn.
Framsóknarmenn fara úr tveimur fulltrúum í fjóra í Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðismenn halda sínum tveimur. Fráfarandi meirihluti sem gustaði um er fallinn.
Sjálfstæðisflokkurinn heldur hreinum meirihluta sínum og Samfylking, Viðreisn og óháðir tapa manni á Seltjarnarnesi. Miðflokkurinn fær einn fulltrúa.
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.
Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Meirihluti Framsóknarflokksins er fallinn.
Meirihlutinn heldur í Múlaþingi og Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig manni á kostnað Austurlistans.
Meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar á Akranesi hélt velli en missti en fækkaði þó í liðinu um einn. Þetta varð ljóst eftir að yfirkjörstjórn birti lokatölur sínar á öðrum tímanum í nótt.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur í Fjarðabyggð, en missir einn fulltrúa milli kosninga. Framsókn missir einn sömuleiðis en flokkarnir halda þó meirihluta sínum. Samfylkingin og Miðflokkurinn eru með sitthvora tvo.
Meirihluti Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Samfylkingar heldur í Norðurþingi.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Framsókn missir tvo fulltrúa og Sjálfstæðisflokkur bætir við sig einum í Sveitarfélaginu Hornafirði.