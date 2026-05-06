Erlent

Engin ríkis­stjórn enn og stefnir í met

Kjartan Kjartansson skrifar
Mette Frederiksen (t.h.) og Lars Løkke Rasmussen (t.v.) reyna nú að klambra saman ríkisstjórn í Danmörku. Um einn og hálfur mánuður er frá þingkosningunum og stefnir í að stjórnarmyndunarviðræðurnar verði þær lengstu í danskri samtímasögu.
Mette Frederiksen (t.h.) og Lars Løkke Rasmussen (t.v.) reyna nú að klambra saman ríkisstjórn í Danmörku. Um einn og hálfur mánuður er frá þingkosningunum og stefnir í að stjórnarmyndunarviðræðurnar verði þær lengstu í danskri samtímasögu. Vísir/EPA

Enn bólar ekkert á nýrri ríkisstjórn í Danmörku eftir þingkosningar sem voru haldnar í mars. Allt stefnir í að stjórnarmyndunarviðræðurnar nú verði þær lengstu í sögunni.

Fjörutíu og þrír dagur eru í dag liðnir frá þingkosningunum í Danmörku. Lítið er enn að frétta af stjórnarmyndun. Mette Frederiksen, starfandi forsætisráðherra og leiðtogi jafnaðarmanna, sem fer með stjórnarmyndunarumboðið hefur undanfarna daga aðeins fundað með Lars Løkke Rasmussen, leiðtoga Moderaterna. 

Hvorki fulltrúum Sósíalíska þjóðarflokksins, Róttæka vinstriflokksins, Einingarlistans né Valkostsins hefur verið boðið til viðræðna Frederiksen og Rasmussen en þeir hafa verið tíðir gestir á fundum Frederiksen undanfarið.

Fyrra met yfir lengstu stjórnarmyndunarviðræður í Danmörku var sett eftir síðustu þingkosningar árið 2022. Þá tilkynnti Frederiksen um nýtt stjórnarráð sitt 42 dögum eftir kosningar. Ríkisstjórnin var þó ekki formlega mynduð fyrr en að 44 dögum liðnum.

Mikið ber á milli

Nær öruggt er nú að það met verði slegið. Pia Olsen Dyhr, leiðtogi Sósíalíska þjóðarflokksins, skrifaði á samfélagsmiðli að það væri hæpið að ríkisstjórn yrði mynduð í þessari viku.

Í sömu færslu sagði Olsen Dyhr ástæðuna fyrst og fremst pólitískan ágreining. Langt sé á milli Rasmussen annars vegar og Einingarlistans, bandalags vinstri umhverfisflokka, hins vegar.

Rasmussen, sem er í oddastöðu við stjórnarmyndun, hefur talað fyrir ríkisstjórn yfir miðjuna. Hægri flokkunum hefur hins vegar ekki hugnast að vinna með Frederiksen og jafnaðarmönnum.

Danmörk Þingkosningar í Danmörku

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið