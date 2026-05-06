Fjórar „brúðir ISIS“ snúa aftur til Ástralíu

Fjórar konur og níu börn þeirra, sem dvalið hafa í búðum fyrir fjölskyldur erlendra meðlima Íslamska ríkisins í um sjö ár, eru á leið til Ástralíu. Til stendur að handtaka einhverjar kvennanna þegar þær koma aftur til landsins en þaðan ferðuðust þær á árum áður til að ganga til liðs við Íslamska ríkið og kvænast vígamönnum hryðjuverkasamtakanna.
Konurnar og börnin eru hluti af stærri hópi um 34 kvenna og barna sem eru að reyna að komast til Ástralíu.
Þegar vígamenn Íslamska ríkisins fóru eins og stormsveipur um stóra hluta Sýrlands og Írak árið 2014 og stofnuðu í kjölfarið kalífadæmi þeirra þar, ferðaðist fjöldi fólks til Sýrlands með því markmiði að ganga til liðs við samtökin. Þar á meðal voru margar konur en þegar þær komu til Sýrlands voru þær yfirleitt fljótt kvæntar vígamönnum.
Þess vegna hafa þær í gegnum árin verið kallaðar „brúðir ISIS“.
Frá falli kalífadæmisins hafa sýrlenskir Kúrdar haldið þúsundum erlendra vígamanna ISIS og fjölskyldna þeirra í fangabúðum. Í heildina eru þeir taldir hafa haldið um 55 þúsund konum og börnum í nokkrum búðum í Sýrlandi þar sem aðstæður hafa talist verulega slæmar.
Kúrdar hafa lengi kvartað yfir því að sitja uppi með erlenda vígamenn og fjölskyldur þeirra. Ríkisstjórnir heimaríkja þeirra hafa ekki viljað taka við þeim og því hafa þessar konur og börnin þeirra setið föst í búðunum um árabil.
Þá hafa lengi verið uppi áhyggjur af mikilli öfgavæðingu í búðunum þar sem gildi Íslamska ríkisins eru sögð hafa að miklu leyti haldið velli.
Umræddar fjórar konur ferðuðust á sínum tíma frá Ástralíu til Sýrlands og hafa á undanförnum árum haldið til með börnum sínum í búðum sem kallast Al Roj. Þaðan var þeim, og öðrum konum, þó sleppt í síðasta mánuði og hafa þær reynt að komast aftur til Ástralíu með börnum sínum.
Síðan þeim var sleppt hafa þær haldið til í Damascus í Sýrlandi en yfirvöld þar sögðu nýlega að konunum hefði verið meinaður aðgangur að alþjóðaflugvellinum þar, vegna þess að yfirvöld í Ástralíu hefðu neitað að taka við þeim.
Konurnar eru þó allar ástralskir ríkisborgarar en ráðamenn í Ástralíu sögðu frá því í morgun að áðurnefndar fjórar konur og börn þeirra ættu nú bókaða flugferð til Ástralíu. Þar eiga þær að lenda á morgun, fimmtudag, samkvæmt frétt Ríkisútvarps Ástralíu (ABC).
Fleiri ástralskar konur eru enn í Sýrlandi og reyna að komast aftur til Ástralíu. Ríkisstjórn landsins hefur þvertekið fyrir að aðstoða þær með einhverjum hætti.
ABC hefur eftir Krissi Barrett, æðsta yfirmanni lögreglunnar í Ástralíu, að „einhverjir úr hópnum“ verði handteknir og ákærðir við komuna til landsins á morgun. Börnin muni fá sálfræðilega aðstoð, greiningu og aðstoð við að aðlagast áströlsku samfélagi.
Barrett sagði að lögreglan hefði um árabil safnað upplýsingum um þessar fjórar konur og aðrar sem gengu til liðs við ISIS. Þannig hefði staðið til að sannreyna hvort þær hefðu brotið gegn lögum Ástralíu og hvort hægt væri að sanna það.
Í mörgum tilfellum þar sem erlendir vígamenn ISIS hafa snúið aftur til síns heima hefur reynst erfitt að sakfella þá fyrir dómstólum, þar sem lítið hefur verið um raunveruleg sönnunargögn um að þeir hafi gengið til liðs við hryðjuverkasamtökin. Í flestum ríkjum var ekki ólöglegt að ferðast til Sýrlands, ef yfirhöfuð var hægt að sanna að viðkomandi hefði farið til Sýrlands.
Þetta er stór ástæða þess að sýrlenskir Kúrdar hafa setið uppi með þetta fólk í gegnum árin.
Í Ástralíu var það gert ólöglegt að ferðast til Sýrlands á þessum tíma. Þar hafa lögregluþjónar einnig reynt að afla upplýsinga um það hvort konurnar og aðrar hafi brotið alþjóðalög eða brotið gegn mannréttindalögum eins og til dæmis með þrælahaldi, sem var algengt í kalífadæmi ISIS á árum áður.
Einhverjir þingmenn í Ástralíu hafa kallað eftir því að konurnar verði sviptar vegabréfum sínum og þeim meinað að snúa aftur á grundvelli þjóðaröryggis.
Árásin á Bondi-ströndinni í Ástralíu í fyrra er talið hafa ýtt undir þetta sjónarhorn hjá mörgum Áströlum. Feðgarnir sem gerðu þá mannskæðu árás eru sagðir hafa fengið innblástur frá Íslamska ríkinu.
Það hefur verið gert annarsstaðar í heiminum, eins og í Bretlandi í tilfelli Shamimu Begum, sem var fimmtán ára gömul þegar hún og tvær vinkonur hennar fóru til Sýrlands. Vinkonurnar eru látnar en hún er enn í Al Roj-búðunum eftir að hafa verið svipt breskum ríkisborgararétti.