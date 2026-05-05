Sér góðar fréttir fyrir fótboltann í heild sinni með afhroði Chelsea Aron Guðmundsson skrifar 5. maí 2026 23:02 Chelsea er í vanda statt Vísir/Getty Jamie Carragher, sparkspekingur, segir stöðu Chelsea afar slæma. Félagið sé í miklum vanda en í ömurð þess sé að finna góðar fréttir fyrir fótboltann í heild sinni. Chelsea tapaði 3-1 á heimavelli fyrir Nottingham Forest á mánudaginn síðastliðinn og á í alvöru hættu á að missa af Evrópusæti og það eftir að stórum fjárhæðum hefur verið varið í að fá inn nýja leikmenn. Tveir knattspyrnustjórar hafa verið látnir fara á tímabilinu og hlutirnir bara tekið stefnu til hins verra. Jamie Carragher, sparkspekingur á Sky Sports og fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður í fótbolta lagði sitt mat á stöðu félagsins. „Þetta er sjokkerandi," sagði Carragher í uppgjörsþætti Sky Sports. „Og þetta orsakast af ákvörðunum sem eru teknar af toppunum í félaginu." Jamie Carragher er sérfræðingur hjá Sky Sports.Vísir/Getty Chelsea hafi verið spilað sundur og saman af B-liði Nottingham Forest. „Fyrir innan við tólf mánuðum síðan lagði liðið PSG að velli." Að einhverju leiti góðar fréttir Það skorti tengingu innan félagsins milli manna. „Það er engin tenging milli leikmanna og þjálfarateymisins, leikmanna og stuðningsmanna. Að einhverju leiti eru þetta góðar fréttir því þetta sýnir okkur að fótbolti snýst ekki bara um að eyða peningum, kaupa leikmenn og losa sig við aðra. Fótboltinn snýst um að skapa liðsheild og hana er ekki að finna hjá Chelsea. Félagið lítur út fyrir að vera skemmt." Miðað við þessa eyðslu Chelsea í kaup á nýjum leikmönnum ætti liðið að vera berjast um Englandsmeistaratitilinn og að komast langt í Meistaradeildinni. „Við erum að tala um lið sem hefur unnið þá keppni í tvígang á síðustu 15-20 árum. Þetta er ekki lítið lið. Þetta er risalið í Evrópuboltanum." Leikmenn þurfi að hætta að ganga í raðir Chelsea. Staðhæfing sem Carragher hefur áður haldið fram. „Það sem ég meina með því er að ef þú ert ítrekað að kaupa og selja leikmenn þá nærðu aldrei að búa til tengingu milli manna sem lið. Þið verðið að ganga í gegnum hluti saman til þess." Sem stendur vermir Chelsea 9.sæti ensku úrvalsdeildarinnar þegar að þrjár umferðir eru eftir af ensku úrvalsdeildinni. Liðið er þó komið áfram í úrslitaleik enska bikarsins og mætir þar Manchester City. Það er eini raunhæfi möguleiki Chelsea á titli á yfirstandandi tímabili.