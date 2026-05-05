Fékk svakalegan skurð gegn Chelsea og stjórinn vonast eftir kraftaverki Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. maí 2026 11:01 Morgan Gibbs-White, allur lurkum laminn eftir leikinn gegn Chelsea. instagram-síða morgan gibbs-white Morgan Gibbs-White, fyrirliði Nottingham Forest, fékk stóran skurð á andlitið eftir samstuð við Robert Sánchez, markvörð Chelsea, í leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni í gær. Gibbs-White er í kapphlaupi við tímann að verða klár fyrir einn stærsta leik Forest í langan tíma. Eftir um klukkutíma í leiknum á Stamford Bridge í gær lentu þeir Gibbs-White og Sánchez í samstuði og þurftu báðir að yfirgefa völlinn. Gibbs-White byrjaði á bekknum í gær en kom inn á sem varamaður í hálfleik og lagði þriðja mark Forest upp fyrir Taiwo Awoniyi. Í gærkvöldi birti Gibbs-White mynd af sér á Instagram og þar sást greinilega hversu illa hann var farinn eftir samstuðið við Sánchez. Nokkur spor voru saumuð í enni og nef Gibbs-White. Forest mætir Aston Villa í seinni leik liðanna í undanúrslitum Evrópudeildarinnar á fimmtudaginn. Vítor Pereira, knattspyrnustjóri Forest, vonast til að geta teflt Gibbs-White fram í þessum mikilvæga leik á Villa Park. „Hann fékk djúpan skurð en við sjáum hvað setur. Hann er baráttumaður og við vonumst eftir kraftaverki. Ég trúi því að hann verði með í næsta leik. Ég sagði við hann: Ekki skalla boltann, bara spila,“ sagði Pereira eftir leikinn gegn Chelsea. Forest vann fyrri leikinn gegn Villa á City Ground með einu marki gegn engu. Liðið stendur því vel að vígi fyrir seinni leikinn eftir tvo daga og á góða möguleika á að komast í sinn fyrsta úrslitaleik í Evrópukeppni í 46 ár. Eftir sigurinn í gær er Forest sex stigum frá fallsæti þegar þremur umferðum er ólokið í ensku úrvalsdeildinni. Forest er taplaust í síðustu tíu leikjum sínum í öllum keppnum og hefur aðeins tapað fjórum af sextán leikjum sínum eftir að Pereira tók við því um miðjan febrúar. Enski boltinn Nottingham Forest Evrópudeild UEFA Tengdar fréttir Óhugnanlegt atvik á Brúnni Jesse Derry, leikmaður enska úrvalsdeildarfélagsins Chelsea er á batavegi eftir að hafa hlotið þungt höfuðhögg í leik gegn Nottingham Forest í dag og í kjölfarið fluttur á sjúkrahús. 4. maí 2026 17:57 Forest skellti Chelsea Nottingham Forest fór langt með að bjarga sér frá falli úr ensku úrvalsdeildinni með 1-3 útisigri á Chelsea í dag. Forest er sex stigum frá fallsæti þegar þremur umferðum er ólokið. Chelsea hefur tapað sex deildarleikjum í röð. 4. maí 2026 16:20 Mest lesið Faðir leikmanns Grindavíkur gagnrýnir liðið: „Fyrir neðan allar hellur“ Körfubolti Mamma fór inn á völlinn og sparkaði í þrettán ára strák Sport Óhugnanlegt atvik á Brúnni Enski boltinn Segist hafa skipt um hótel til að spara Fótbolti Furðar sig á æðibunuganginum: „Bæði lið fá að bíða jafn stutt“ Körfubolti Mikil mistök að hafa selt Viggó Handbolti Fékk svakalegan skurð gegn Chelsea og stjórinn vonast eftir kraftaverki Enski boltinn Deildi rúmi með pabba og fékk stuðning veikrar mömmu til að ná á toppinn Sport Myndasyrpa: Landsliðsþjálfarar á ógleymanlegum slag í Krikanum Handbolti Titilvonir City tóku á sig skell í kvöld Enski boltinn Fleiri fréttir Flottustu hjólhestaspyrnumörk í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Fékk svakalegan skurð gegn Chelsea og stjórinn vonast eftir kraftaverki Sjáðu mörkin: Sex marka rússíbanareið sem gæti kostað City titilinn Titilvonir City tóku á sig skell í kvöld Óhugnanlegt atvik á Brúnni Forest skellti Chelsea Gætu þurft að tapa til að komast í Meistaradeild Evrópu Segir að óásættanlegt tímabil Liverpool megi ekki endurtaka sig Brjálaður út í eigin leikmenn: „Hafa sóað heilu ári af mínum ferli“ Aron búinn að skipta um skoðun og vill Carrick áfram Slot við Hjörvar: „Ég held að öllum hafi liðið þannig“ Mjög brugðið við fréttirnar af Ferguson Sjáðu sigurmark Mainoo og Tottenham stökkva upp úr fallsæti „Svona hefur þetta verið allt mitt líf“ Tottenham kom sér upp úr fallsæti Ferguson fluttur á spítala Rúlluðu Palace upp og komnir í Evrópusæti Mainoo tryggði sigur eftir að United gaf tvö mörk Isak aftur meiddur Sjáðu öll mörkin úr enska boltanum: Gyökeres og Saka í banastuði fyrir Skytturnar Hélt á lofti og lofaði Newcastle að Sádarnir myndu ekki selja Benóný lauk deildinni á marki og fer í umspilið Skytturnar með sex stiga forystu á toppnum Tap West Ham gefur Tottenham von Hollywood-liðið missir af umspili og Ipswich í ensku úrvalsdeildina Guardiola léttur: „Slakir þjálfarar og skítaleikmenn“ Laglegt hjá Leeds sem forðast fall Færði tíðindi af Salah á blaðamannafundi í morgun Mainoo áfram í Manchester næstu árin Parker hættur hjá Burnley | Tekur Gerrard við? Sjá meira