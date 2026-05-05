Enski boltinn

Fékk svaka­legan skurð gegn Chelsea og stjórinn vonast eftir krafta­verki

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Morgan Gibbs-White, allur lurkum laminn eftir leikinn gegn Chelsea.
Morgan Gibbs-White, allur lurkum laminn eftir leikinn gegn Chelsea. instagram-síða morgan gibbs-white

Morgan Gibbs-White, fyrirliði Nottingham Forest, fékk stóran skurð á andlitið eftir samstuð við Robert Sánchez, markvörð Chelsea, í leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni í gær. Gibbs-White er í kapphlaupi við tímann að verða klár fyrir einn stærsta leik Forest í langan tíma.

Eftir um klukkutíma í leiknum á Stamford Bridge í gær lentu þeir Gibbs-White og Sánchez í samstuði og þurftu báðir að yfirgefa völlinn. Gibbs-White byrjaði á bekknum í gær en kom inn á sem varamaður í hálfleik og lagði þriðja mark Forest upp fyrir Taiwo Awoniyi.

Í gærkvöldi birti Gibbs-White mynd af sér á Instagram og þar sást greinilega hversu illa hann var farinn eftir samstuðið við Sánchez. Nokkur spor voru saumuð í enni og nef Gibbs-White.

Forest mætir Aston Villa í seinni leik liðanna í undanúrslitum Evrópudeildarinnar á fimmtudaginn. Vítor Pereira, knattspyrnustjóri Forest, vonast til að geta teflt Gibbs-White fram í þessum mikilvæga leik á Villa Park.

„Hann fékk djúpan skurð en við sjáum hvað setur. Hann er baráttumaður og við vonumst eftir kraftaverki. Ég trúi því að hann verði með í næsta leik. Ég sagði við hann: Ekki skalla boltann, bara spila,“ sagði Pereira eftir leikinn gegn Chelsea.

Forest vann fyrri leikinn gegn Villa á City Ground með einu marki gegn engu. Liðið stendur því vel að vígi fyrir seinni leikinn eftir tvo daga og á góða möguleika á að komast í sinn fyrsta úrslitaleik í Evrópukeppni í 46 ár.

Eftir sigurinn í gær er Forest sex stigum frá fallsæti þegar þremur umferðum er ólokið í ensku úrvalsdeildinni. Forest er taplaust í síðustu tíu leikjum sínum í öllum keppnum og hefur aðeins tapað fjórum af sextán leikjum sínum eftir að Pereira tók við því um miðjan febrúar.

Enski boltinn Nottingham Forest Evrópudeild UEFA

Tengdar fréttir

Óhugnanlegt atvik á Brúnni

Jes­se Derry, leik­maður enska úr­vals­deildar­félagsins Chelsea er á bata­vegi eftir að hafa hlotið þungt höfuðhögg í leik gegn Notting­ham For­est í dag og í kjölfarið fluttur á sjúkra­hús.

Forest skellti Chelsea

Nottingham Forest fór langt með að bjarga sér frá falli úr ensku úrvalsdeildinni með 1-3 útisigri á Chelsea í dag. Forest er sex stigum frá fallsæti þegar þremur umferðum er ólokið. Chelsea hefur tapað sex deildarleikjum í röð.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið