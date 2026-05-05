Tugir látnir eftir sprengingu í flugeldaverksmiðju

Að minnsta kosti tuttugu og sex eru látnir og rúmlega sextíu slasaðir eftir mikla sprengingu sem varð í flugeldaverksmiðju í Kína í gær.
Öllum í þriggja kílómetra radíus frá verksmiðjunni var gert að yfirgefa svæðið enda var óttast að enn væri sprengihætta á svæðinu. Rúmlega 1500 björgunarsveitamenn voru sendir til aðstoðar að sögn kínverskra ríkismiðla og var sjö starfsmönnum bjargað úr rústum byggingarinnar.
Slysið varð í borginni Liuyang sem er þekkt fyrir flugeldaframleiðslu sína en Kínverjar framleiða mest allra þjóða af flugeldum. Ástæða sprengingarinnar er óljós en yfirvöld rannsaka nú málið og hafa stjórnendur verksmiðjunnar verið handteknir og yfirheyrðir.