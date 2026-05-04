Bandaríski sjóherinn óskaði eftir því í febrúar að taka farþegaskip í einkaeigu með pláss fyrir 300 manns til leigu til að senda til Nuuk, höfuðborgar Grænlands, og nágrennis.
Grænlenska ríkisútvarpið greinir frá því að 26. febrúar síðastliðinn hafi birst á vef á vegum bandarísku ríkisstjórnarinnar svokallað „samningstækifæri“ (e. contract opportunity).
Military Sealift Command Norfolk, stofnun sem sinnir flutningum á sjó fyrir varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, lagði fram beiðni um að taka einkafarþegaskip til leigu. Beiðninni er lýst sem „markaðsrannsókn“. Skipið þyrfti að hafa rými fyrir þrjú hundruð farþega og því var ætlað að sigla til Nuuk og vera þar bandarískum stjórnvöldum innan handar í þrjátíu daga. Skipið átti einnig að vera útbúið þyrlupalli.
Í svari við fyrirspurn grænlenska ríkisútvarpsins staðfestir bandaríski sjóherinn að „markaðsrannsóknin“ hefði verið gerð að þeirra pöntun. Skipið hafi átt að nýta til að veita afskekktum byggðum í nágrenni höfuðborgarinnar heilbrigðisþjónustu.
Hætt var við að taka skip á leigu þrátt fyrir að sjóhernum hafi borist margar fyrirspurnir. Ástæðan er sögð vera sú að ekki hafi verið þörf á því lengur.