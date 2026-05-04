Brjálaður út í eigin leikmenn: „Hafa sóað heilu ári af mínum ferli" Sindri Sverrisson skrifar 4. maí 2026 12:47 Richie Wellens, sem hóf leikmannsferil sinn hjá gullaldarliði Manchester United um aldamótin, var foxillur þrátt fyrir að hafa forðast fall um helgina. Getty/Lee Parker Þó að Leyton Orient slyppi við fall úr ensku C-deildinni í fótbolta um helgina var stjóri liðsins, Richie Wellens, æfur út í leikmenn sína og hellti úr skálum reiði sinnar í viðtali eftir leik. Leyton gerði 2-2 jafntefli við Burton Albion í lokaumferð C-deildarinnar og endaði þremur stigum fyrir ofan Exeter City sem féll eftir 2-1 tap gegn Bradford á sama tíma. Það mætti því halda að Wellens og hans menn hefðu haft ærna ástæðu til að fagna en eins og sjá má hér að neðan var stjórinn hundóánægður og fannst lið sitt eiga að sækja til sigurs, til að þurfa ekki að treysta á önnur úrslit. Veikgeðja hópur sem fallfnykur var af „Það var til skammar hvernig við gerðum þetta síðustu 15 mínúturnar, sendandi boltann á milli í vörninni. Við vildum ekki vinna leikinn. Það er aldrei að vita hvað gerist í fótbolta. Exeter hefði getað skorað tvö mörk á mínútu. Þetta sýnir hvernig hóp við erum með," sagði Wellens og var hvergi nærri hættur. „Við erum með veikgeðja hó. Mjög, mjög veikgeðja. Það var stækur fallfnykur af okkur og við þurftum að bíða eftir úrslitum hjá öðrum liðum. Við fáum enn á ný á okkur mark úr föstu leikatriði því það vantar leiðtogahæfni," sagði Wellens. "Get off the pitch, it's been an embarrassing season" 😡Leyton Orient boss Richie Wellens was angry at his players for celebrating avoiding relegation on the final day. pic.twitter.com/ecUXXx7V5D— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 3, 2026 „Ég sagði þeim að klappa fyrir stuðningsmönnunum því að þeir eiga það skilið. Þeir hafa borgað sig inn á leiki alla leiktíðina, á heima- og útivelli, og eiga skilið klapp. En ekki fara svo og fagna með fjölskyldum ykkur. Farið af vellinum. Þetta tímabil hefur verið til skammar," sagði Wellens og kenndi svo leikmönnum um að láta heilt tímabil hreinlega fara til spillis. „Of margir leikmenn hafa sóað tíu mánuðum af sínum ferli. Sóað mínum tíma. Það er búið að sóa heilu ári af mínum þjálfaraferli. Þeir hafa líka sóað tíma stuðningsmanna. Þeir hafa ekki fengið nógu marga góða daga," sagði Wellens sem komst með Leyton í úrslitaleik umspils um sæti í B-deild fyrir ári síðan. Þar tapaði liðið 1-0 gegn Charlton á Wembley.