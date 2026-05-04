Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, segir að búið sé að gera úlfalda úr mýflugu með fréttum af látunum í leikmannagöngunum á Hlíðarenda eftir tap liðsins gegn KR í Bestu deildinni á laugardaginn.
Hermann fékk að segja sína hlið í hlaðvarpsþætti Fótbolta.net í gær og viðurkenndi þar að hafa gert eitthvað sem varð til þess að Ástbirni Þórðarsyni, leikmanni KR, var brugðið. Samkvæmt fyrstu frétt miðilsins um málið sökuðu KR-ingar Hermann um að hafa kýlt Ástbjörn í þindina en sjálfur segir ekkert ofbeldi hafa átt sér stað.
„Við mætumst þarna í göngunum og eins og maður er þá var eitthvað góðlátlegt grín, með bros á vör, sem að maður gerir dags daglega á æfingum og stundum fyrir leik og eftir leik. Það brá einhverjum aðeins við það en enginn slasaður eða neitt ofbeldi í gangi, svo við höfum það alveg á hreinu. Því það er búið að draga mann aðeins í gegnum leðjuna, eins og það hafi verið einhver óskapleg átök sem voru alls ekki,“ sagði Hermann.
Hann kveðst búinn að ræða við KR-inga og að engin frekari eftirmál verði af þessu. Það sé leitt að umræðan eftir frábæran fótboltaleik snúist um þessi meintu átök.
„Ég er búinn að heyra í Ástbirni og það er allt í toppmálum. Honum brá kannski aðeins en þetta var ekki neitt „malice“ eða nein leiðindi í þessu af minni hálfu. Það er leiðinlegt að þetta hafi endað með að vera einhverjar fyrirsagnir eftir skemmtilegan fótboltaleik. KR-ingar eru hörkusterkir og Ástbjörn er toppdrengur og toppleikmaður, og ég hef ekkert nema gott um hann að segja,“ sagði Hermann.
„Ef einhverjir eru ósáttir þá bara biðst maður afsökunar á að hafa gert eitthvað klaufalega sem átti að vera góðlátlegt grín,“ sagði Hermann en hægt er að hlusta á viðtalið við hann hér.