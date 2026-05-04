Þrír leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær og mörkin úr þeim má sjá hér fyrir neðan.
United var með tveggja marka forystu í hálfleik þökk sé Matheus Cunha og Benjamin Sesko. Liverpool fékk svo tvö mörk á silfurfati í seinni hálfleik, Dominik Szoboszlai og Cody Gakpo komust á blað. Kobbie Mainoo var svo hetjan hjá heimamönnum undir lok leiks.
Tottenham kom sér upp úr fallsæti með öruggum sigri á Villa Park. Conor Gallagher og Richarlison skoruðu mörkin mikilvægu fyrir Tottenham en Emi Buendia bætti úr stöðunni seint í leiknum.
Bournemouth komst upp í sjötta sætið eftir öruggan 3-0 sigur á Crystal Palace. Gestirnir áttu aldrei möguleika og Bournemouth komst yfir eftir aðeins tíu mínútna leik þökk sé klunnalegu sjálfsmark Jeffersons Lerma.
Eli Junior Kroupi tvöfaldaði forystuna eftir rúmlega hálftíma leik af vítapunktinum og leiknum lauk 3-0 þökk sé marki Brassans unga Rayan tæpum stundarfjórðungi fyrir leikslok.