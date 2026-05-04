Slot við Hjörvar: „Ég held að öllum hafi liðið þannig“ Sindri Sverrisson skrifar 4. maí 2026 10:00 Arne Slot ræddi við Hjörvar Hafliðason fyrir Sýn Sport á Old Trafford, eftir tapið gegn Manchester United. Sýn Sport Liverpool-stjórinn Arne Slot ræddi við Hjörvar Hafliðason á Old Trafford í gær, eftir 3-2 tapið gegn Manchester United, og sagði alla hafa haft trú á því að það yrði Liverpool sem næði inn sigurmarkinu. Sama vandamál og í allan vetur hefði hins vegar gert vart við sig. Liverpool lenti 2-0 undir í fyrri hálfleik en jafnaði metin í þeim seinni áður en Kobbie Mainoo skoraði sigurmark United á 77. mínútu. Hjörvar spurði Slot út í muninn á Liverpool í upphafi fyrri og seinni hálfleiks. „Byrjuðum við hægt? Við byrjuðum mun hraðar í seinni hálfleik, það er á hreinu. En það hjálpar aldrei til að fá á sig mark úr föstu leikatriði svona snemma leiks, sérstaklega á útivelli þar sem stuðningsmennirnir komast þá í gírinn. Eftir að við fengum á okkur fyrsta markið þá héldum við boltanum og höfðum stjórn, án stórra færa, en svo misstum við boltann með einföldum hætti á miðjunni og þar liggur einn þeirra helsti styrkleiki. Þeir hafa marga [styrkleika] en einn þeirra er skyndisóknirnar. Út fyrri hálfleikinn vorum við svo með boltann án þess þó í raun að skapa færi. Ég sagði þeim að við þyrftum alls ekki að tapa þessum leik ef við næðum að koma inn marki – gera hlutina af aðeins meiri ákveðni og krafti. Það sýndum við í seinni hálfleiknum,“ sagði Slot en viðtalið við hann má sjá hér að ofan. Mörkin úr leiknum má sjá hér að neðan. Hjörvar sagði að svo virtist sem að oft kæmi sigurmark í lok leikja hjá Liverpool, annað hvort hjá Liverpool eða andstæðingnum, því það væri allt lagt í sölurnar. Slot hlyti að hafa liðið eins og að Liverpool myndi ná að landa sigrinum: „Ég held að öllum hafi liðið þannig. Eftir að við jöfnuðum í 2-2 þá héldum við áfram að þrýsta og þrýsta á þá. Líkt og mestallan leikinn þá héldum við líka boltanum betur, og komumst alltaf nær og nær því að skora, en eins og svo oft á þessari leiktíð þá slökktum við á okkur á einu augnabliki. Og eins og alltaf á þessari leiktíð þá leiddi það strax til þess að við fengum á okkur mark. Við vorum þá 3-2 undir og reyndum áfram eftir þetta en náðum ekki að jafna,“ sagði Slot en nánar er rætt við hann í viðtalinu hér að ofan. Enski boltinn Mest lesið Hermann: Góðlátlegt grín en ekkert ofbeldi Íslenski boltinn „Svona hefur þetta verið allt mitt líf“ Enski boltinn „Einn af mínum bestu leikjum á tímabilinu“ Körfubolti „Þegar ég sá hann fara ofan í var ég bara: Guð minn góður“ Körfubolti Mjög brugðið við fréttirnar af Ferguson Enski boltinn Stjarnan - Tindastóll 97-103 | Stólarnir knúðu fram oddaleik Körfubolti Sjáðu sigurmark Mainoo og Tottenham stökkva upp úr fallsæti Enski boltinn „Hefði viljað fá tvær vítaspyrnur“ Íslenski boltinn „Sem betur fer slapp þetta“ Íslenski boltinn Kennir vallaraðstæðum um: „Sérstaklega þurr og stamur“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Slot við Hjörvar: „Ég held að öllum hafi liðið þannig“ Mjög brugðið við fréttirnar af Ferguson Sjáðu sigurmark Mainoo og Tottenham stökkva upp úr fallsæti „Svona hefur þetta verið allt mitt líf“ Tottenham kom sér upp úr fallsæti Ferguson fluttur á spítala Rúlluðu Palace upp og komnir í Evrópusæti Mainoo tryggði sigur eftir að United gaf tvö mörk Isak aftur meiddur Sjáðu öll mörkin úr enska boltanum: Gyökeres og Saka í banastuði fyrir Skytturnar Hélt á lofti og lofaði Newcastle að Sádarnir myndu ekki selja Benóný lauk deildinni á marki og fer í umspilið Skytturnar með sex stiga forystu á toppnum Tap West Ham gefur Tottenham von Hollywood-liðið missir af umspili og Ipswich í ensku úrvalsdeildina Guardiola léttur: „Slakir þjálfarar og skítaleikmenn“ Laglegt hjá Leeds sem forðast fall Færði tíðindi af Salah á blaðamannafundi í morgun Mainoo áfram í Manchester næstu árin Parker hættur hjá Burnley | Tekur Gerrard við? Salah ekki sagt sitt síðasta hjá Liverpool Mudryk áfrýjaði fjögurra ára banni Sú sigursælasta setur skóna á hilluna Guardiola sá langþráða endurkomu Benonýs Breka Gremja í City-mönnum sem spila þrjá leiki á sjö dögum Ipswich sigri frá sæti í ensku úrvalsdeildinni Stones rifar seglin hjá City Knattspyrnukona missti fóstur á æfingu: „Þeir björguðu líklega lífi mínu“ Fernandes nálgast stoðsendingametið eftir sigur United Fá leyfi til að leika sér í fríinu Sjá meira