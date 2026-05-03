„Hefði viljað fá tvær vítaspyrnur“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflvíkinga, var sáttur við spilamennsku sinna manna en ekki úrslitin.
Vísir/Diego

Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, taldi lið sitt hafa átt heimtingu á tveimur vítaspyrnum þegar liðið laut í lægra haldi fyrir Víkingi í Bestu-deild karla í körfubolta í kvöld. 

„Frammistaðan hefði klárlega átt að skila stigi eða stigum og það er svekkjandi að fá ekkert út úr þessum leik. Við spiluðum vel, náðum að herja á þá og fengum færi til þess að skora meira en eitt mark,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, eftir leik.

„Svo vil ég meina að við hefðum átt að fá tvær vítaspyrnur í þessum leik . Annars vegar þegar Stefán Ljubicic var togaður niður og svo þegar Eiður Orri er tæklaður eftir að hann skýtur. Það verður fróðlegt að sjá þau atvik aftur,“ sagði Haraldur Freyr þar að auki.

„Við tökum hins vegar bara fjölmargt jákvætt út úr þessum leik þrátt fyrir vonbrigði með útkomuna. Sóknarleikurinn var mjög góður, við vorum aggresívir og áræðnir í okkar aðgerðum og ég var ánægður með það,“ sagði hann.

Besta deild karla Keflavík ÍF

