KA vann dramatískan sigur á nágrönnum sínum í Þór þegar liðin mættust á VÍS-vellinum í Þopinu í fimmtu umferð Bestu deildar karla.Hallgrímur Mar Steingrímsson, leikmaður KA, skoraði sigurmarkið úr vítaspyrnu undir lok leiks og var gripinn í viðtal að leik loknum.
Hvernig eru tilfinningarnar eftir þennan dramatíska sigur?
„Þær eru mjög lúffengar, bara þrjú stig og Akureyrarslag og sigurmark í lokin þannig það bara gerist eiginlega ekki betra.“
Er þetta draumastaða, að taka víti í lokin í þessum stóra leik með allt undir?
„Ég get sagt það af því ég skoraði úr því, en það var smá stressandi, ég hefði viljað vera bara tvö, þrjú núll yfir, skora nokkur mörk og hafa þetta öruggan sigur en þetta er sætara svona.“
Leikurinn var sá fyrsti milli liðanna í efstu deild í 24 ár og eftirvæntingin mikil og stemningin í stúkunni var svakaleg.
„Bara geggjað að spila þetta, góður stuðningur báðu megin, banterar í stúkunni sem er bara mjög gaman og ég held að það gerist ekkert betra fyrir þessi lið tvö hérna en að spila svona leiki.“
Þetta var fyrsti sigurleikur KA á tímabilinu sem hafði hingað til aðeins eitt stig eftir fjóra leiki og segir Hallgrímur margt hafa vantað upp á í leik liðsins sem var betra í dag.
„Við höfum bara ekki spilað eins og í dag. Ef við leggjum ekki inn vinnuna eigum við ekkert skilið og við voru aumingjar á móti Keflavík. Við nennum að berjast aðeins í dag þó að Þór hafi líka fengið sín færi og allt það en við endum á að sigra af því við nennum að berjast og ætlum bara að halda því áfram. Það er ekkert gefins í þessu.“
Næsti leikur gegn er heimaleikur gegn ÍBV á sunnudaginn eftir rúma viku og því líklegt að KA liðið fái leyfi til að fagna aðeins í kvöld.
„Ég þarf fyrst og fremst að fá verkjastilli. Ég er búinn að vera drepast í mjöðminni og þarf bara að hugsa um það, ég er ekki að fara á djammið í kvöld þó við getum fagnað þessu og þó það sé laugardagur. Ég þarf að fá einhver verkjalyf og vera klár í næsta leik og menn mega fagna þessu eins og þeir vilja í kvöld held ég, bara passa sig í bænum.“
Hallgrímur er eðlilega ánægður með að bærinn sé gulur og blár fram í lok júli hið minnsta en þá mætast liðin öðru sinni. Hann er þó með báða fætur á jörðinni.
„Það er bara mjög gaman en þessi sigur gefur okkur samt ekkert nema þrjú stig, við þurfum að halda áfram. Þeir eru enn fyrir ofan okkur í töflunni en við förum upp fyrir þá fljótlega.“