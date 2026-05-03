Íslenski boltinn

Sjáðu mörk KR-inga á Hlíðar­enda

Valur Páll Eiríksson skrifar
Stefán Árni Geirsson var öflugur og skoraði tvö.
Stefán Árni Geirsson var öflugur og skoraði tvö. Vísir/Diego

KR vann 4-1 sigur á Val að Hlíðarenda í Bestu deild karla í fótbolta í gær og treysti þannig stöðu liðsins á toppi deildarinnar, þar sem liðið er með fullt hús stiga. KA vann þá 1-0 sigur á Þór í Akureyrarslag.

Ástbjörn Þórðarson kom KR yfir í gær eftir fína fyrirgjöf Gabríels Hrannars Eyjólfssonar eftir tíu mínútna leik. Stefán Árni Geirsson skoraði annað markið rétt fyrir hlé og hann var aftur á ferðinni með þriðja markið eftir glimrandi spil KR-inga í síðari hálfleik.

Dagur Orri Garðarsson minnkaði muninn fyrir Val í uppbótartíma en áður en sá tími var allur innsiglaði Amin Cosic 4-1 sigur KR-inga.

Klippa: Valur 1-4 KR

Á Akureyri skoraði Hallgrímur Mar Steingrímsson eina mark leiksins af vítapunktinum er KA vann 1-0 sigur á Þór.

Klippa: Þór Ak. 0-1 KA
Besta deild karla KR Valur KA Þór Akureyri

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið