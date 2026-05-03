Stjarnan og ÍA áttust við í fimmtu umferð Bestu deildar karla á Samsung-vellinum í dag. Skagamenn voru sterkari aðilinn og uppskáru verðskuldaðan sigur. Stjarnan braut ísinn með marki frá Benedikt Warén og leiddi í hálfleik en Markús Páll Ellertsson jafnaði metin í síðari hálfleik og skömmu fyrir leikslok bætti Viktor Jónsson öðru marki Skagamanna við. Lokastaðan 1-2 fyrir ÍA og fyrsti sigur þeirra gulklæddu staðreynd.
Gengi liðanna í upphafi móts hafði verið ólíkt. Garðbæingar unnu tvær fyrstu viðureignir sínar en töpuðu svo næstu tveimur. Þeim hefur gengið illa að verja markið sitt og höfðu fyrir leikinn í dag fengið á sig ellefu mörk. Þeim hefur aftur á móti gengið vel að skora. Fyrirfram var því fróðlegt að velta fyrir sér hvernig þeim myndi ganga að verja markið á móti lánlausu liði Skagamanna.
Fyrir mót voru Skagamenn talaðir upp til skýjanna. Þeir höfðu sótt sér stóra pósta á leikmannamarkaðinum og væntingarnar miklar. Á vellinum hafa þeir aftur á móti verið ósannfærandi. Þeir mættu sigurlausir til leiks í dag, höfðu gert tvö jafntefli og tapað tvisvar. Þeir höfðu einungis skorað fjögur mörk það sem af var móti en fengið á sig níu stykki.
Það vakti athygli að Andri Rúnar Bjarnason var bekkjaður hjá Stjörnunni og inn í byrjunarliðið kom Emil Atlason. Jökull Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, var spurður fyrir leik út í breytinguna og sagði hann ástæðuna einungis vera taktíska. Ekkert annað myndi réttlæta slíkt að hans mati enda hefur Andri Rúnar skorað vel og bitið fastast í sóknarleik Stjörnunnar.
Leikurinn hófst með því að liðin þreifuðu fyrir sér. Skagamenn pressuðu hátt frá fyrstu mínútu og boltinn rúllaði vel á milli manna. Stjarnan beið álengdar og lokaði vel á skotfærin. Strax á fjórðu mínútu komust Skagamenn í fyrsta færi leiksins. Þar spólaði Markús Páll Ellertsson sig í gegnum vörn heimamanna og lét vaða á markið en Árni Snær Ólafsson varði skotið út í teig. Frákastið barst til Gísla Laxdal sem skaut að marki en skotið var slakt.
Tveimur mínútum síðar var Gísli Laxdal aftur á ferðinni og átti góða sendingu á fjær. Þar var Ómar Björn Stefánsson vel staðsettur en hann náði ekki góðu skoti í átt að marki.Einungis tveimur mínútum síðar komst Birnir Snær Ingason í gott færi hjá Stjörnunni. Hann bjó sér til pláss með góðu knattraki og lúðraði svo á markið en skotið var yfir.
Stuttu síðar skoraði Benedikt Warén fyrsta mark leiksins. Hann tætti í gegnum vörn Skagamanna og á óskiljanlegan hátt pressaði vörn gestanna ekki á móti honum. Hann komst í gott skotfæri og spyrnti af festu upp í fjærhornið. Staðan orðin 1-0.
Við þetta efldust Garðbæingar og urðu rólegri á boltann. Þeir gerðu líka vel í að loka á sóknir gestanna. Birnir Snær Ingason og Örvar Eggertsson áttu ágætis færi rétt áður en flautað var til hálfleiks en skot þeirra geiguðu.
Staðan í hálfleik var 1-0 fyrir heimamönnum. Skagamenn voru mun meira með boltann í fyrri hálfleik en það skiptir engu máli ef mörkin fylgja ekki með. Stjarnan gerði vel í að loka á skotfæri Skagamanna og virtist það fara í haus gestanna.
Seinni hálfleikurinn fór vel af stað. Skagamenn komu ferskari til leiks og var ljóst að Lárus Orri hafði lesið sínum mönnum pistilinn.
Á 55.mínútu lét Jón Gísli Eyland vaða langt neðan af velli. Hann sá að Árni Snær var illa staðsettur í markinu og treysti á heilladísirnar. Árni Snær sá þó við skotinu. Stjörnumenn brokkuðu upp völlinn í næstu sókn. Birnir Snær Ingason átti frábæra sendingu inn í teig og hitti þar Guðmund Baldvin Nökkvason sem skaut í átt að marki en skotið var dapurt.
Skagamenn héldu áfram að vera meira með boltann. Það var svo á 58.mínútu sem þeir loks jöfnuðu metin. Guðmundur Þórarinsson lagði þar boltann út á Markús Pál Ellertsson sem átti laglegt skot beint í netið. Þetta var fjórða mark Markúsar á tímabilinu. Staðan orðin 1-1.
Stuttu síðar hefðu gestirnir getað komist yfir. Ómar Björn Stefánsson gerði vel, þjösnaðist í gegnum vörn Stjörnunnar og sendir boltann á Markús Pál. Markús nær skoti á markið en skotið er beint í hrammana á Árna Snæ. Markús var ekkert hættur. Hann var í barningi á 83.mínútu og með eljuna að vopni komst hann í gegnum vörn Stjörnunnar og spyrnti yfir Árna í markinu. Skotið var á leiðinni inn en á ögurstundu ná Stjörnumenn að bægja hættunni frá.
Á 87.mínútu skoraði Viktor Jónsson alvöru framherja mark og kom ÍA yfir. Hann fékk langa sendingu upp völlinn og títt nefndur Árni Snær í markinu fer í vandræðalegt skógarhlaup. Viktor leikur á hann og er kominn einn inn fyrir gegn opnu marki. Þannig færi nýtir Viktor Jónsson alltaf. Skagamenn komnir yfir.
Þannig stóðu leikar allt fram að lokaflautið gall. Lokastaðan 1-2 Skagamönnum í vil og fyrsti sigur þeirra gulklæddu loks fundinn.
Gestirnir voru betri aðilinn og keyra sáttir með þrjú stig í bakpokanum upp á Akranes.
Það var annað mark Skagamanna sem verður að teljast vera atvik leiksins. Árni Snær Ólafsson í marki Stjörnunnar fer í barnalegt skógarhlaup og klókur Viktor Jónsson sá við honum. Loks opnuðust flóðgáttirnar í sóknarleik Skagamanna. Dýrkeypt mistök hjá Árna greyinu.
Stjörnur kvöldsins voru Markús Páll Ellertsson og Viktor Jónsson. Markús var skapandi og hættulegur fyrir Skagamenn. Boltinn fór í gegnum hann og dreifði hann spilinu í allar áttir. Viktor Jónsson gerði vel í sókn Skagamanna og sigurmarkið átti hann skuldlaust. Geggjaður gæi.
Skúrkur kvöldsins var Árni Snær Ólafsson. Þessi reynslumikli markmaður gerði sig sekan um tvö skógarhlaup í leiknum og annað þeirra gaf mark. Elsku maðurinn fer súr á koddann í kvöld.
Gunnar Oddur Hafliðason stjórnaði flautunni í dag og aðstoðarmenn hans voru þeir Eðvarð Þór Eðvarðsson og Kristján Már Ólafs. Gunnar Oddur lét leikinn fljóta vel og stóð sig með prýði. Ekkert við hann að sakast.
Það eru forréttindi að vera íþróttaáhugamaður í Garðabænum og Silfurskeiðin á langan dag fyrir höndum. Dagurinn hófst með þessum leik og svo á körfuboltalið Stjörnunnar leik á móti Tindastól í næsta húsi síðar í kvöld.
Það var kveikt snemma á grillinu á Dúllubar og hamborgarar voru grillaðir í hundraðavís. Umgjörðin var til fyrirmyndar eins og alltaf í Garðabænum. Stjarnan kann svo sannarlega að bjóða heim.
Jökull Elísabetarson þjálfari Stjörnunnar var svekktur í leikslok. Hann sagði að frammistaðan í dag væri sú slakasta hjá Stjörnuliðinu það sem af er móti.
Aðspurður sagði hann:
„Mér fannst góð frammistaða í síðustu tveimur leikjum þrátt fyrir tap í þeim báðum. Þar fengum við á okkur ódýr mörk. Í dag fannst mér vanta upp á hjá okkur. Mörkin voru jafn ódýr en heilt yfir vantaði upp á. Við sköpuðum alveg nóg af færum og eitthvað til að vera glaður yfir en þetta var ekki nægilega gott“.
Hann sagði að hvorugt liðið hefði haft einhver tök á leiknum og þetta hefði verið skrýtinn leikur.
„Það vantaði upp á hjá okkur. Þetta sigurmark þarf ekkert að tala um“ og vísaði þar í leiðinleg mistök hjá Árna Snæ í markinu.
Aðspurður um hvernig hann hygðist gíra Stjörnumenn í tvo erfiða leiki á móti KR sagði Jökull:
„Ef það þarf að gíra menn upp í það þá erum við verr staddir en það lítur út fyrir að vera. Við þurfum að byrja á að rýna í þennan leik og skipuleggja okkur svo fyrir þann næsta“.
Lárus Orri Sigurðsson þjálfari ÍA var kátur í leikslok. Hann sagðist vera gríðarlega ánægður með frammistöðu sinna manna. Aðspurður sagði hann:
„Ég er ekki bara ánægður með þrjú stigin heldur spilamennskuna í liðinu. Menn mættu mjög ákveðnir til leiks. Við stigum hátt á þá og héldum boltanum vel. Við spiluðum þennan leik mjög vel eins og reyndar í hinum leikjunum líka en þetta var lang heilsteyptasti leikurinn hjá okkur það sem af er móts. Þannig ég er sáttur“.
Lárus Orri sagði aðspurður að hans menn muni núna byggja ofan á þessa frammistöðu.
„Við förum glaðir heim með stigin en svo byrjar undirbúningur fyrir leikinn á móti Keflavík. Eins sæt og þessi þrjú stig eru þá erum við bara með fimm stig og við þurfum að safna fleiri stigum“.
Aðspurður út í vöntun á markaskorun og hugarfar sinna manni sagði Lárus Orri:
„Ég er ánægður með þessa trú sem menn hafa. Það getur verið auðvelt að missa trúnna þegar stigin eru ekki að koma þrátt fyrir að menn séu að spila vel. Menn treystu því sem við erum að gera og héldu áfram. Það veldur svo því að við skorum vel í dag“.
Lárus Orri sagði að hann hefði mikla trúa á sóknarleik liðsins og hann væri ekki eftir sigurleiki né tap leiki að væla yfir gengi liðsins. Tölfræði ákveðinna leikþátta skiptir ekki öllu máli.
„Eina tölfræðin sem skiptir máli eru stigin sem við fáum. Við fengum þrjú stig í dag en þið eruð svo með Albert Brynjar á tvöföldum ráðherralaunum og hann hlýtur að greina þetta vel“ sagði Lárus og brosti út í annað.