Íslenski boltinn

Ísak og Sverrir fengu báðir heila­hristing

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ísak Óli hélt leik áfram en lagðist síðan örmagna í grasið. vísir / diego

Ísak Óli Ólafsson og Sverrir Páll Hjaltested voru keyrðir burt úr Kaplakrika í sjúkrabíl eftir að hafa fengið höfuðhögg í 3-4 tapi FH gegn Fram í Bestu deildinni í fótbolta.

Atvikið átti sér stað þegar uppgefinn uppbótartími var liðinn en Ísak og Sverrir lentu þá í skallasamstuði með Sigurjóni Rúnarssyni, leikmanni Fram.

„Sverrir fékk frekar djúpan skurð á ennið, Ísak fékk líka skurð á höfuðið og þeir voru báðir með heilahristing. Dálítið vankaðir og með svima, þannig að sjúkrabíll sótti þá báða,“ sagði Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH, í samtali við Vísi.

„Þeir voru alveg með meðvitund en voru frekar vankaðir, væntanlega og að öllum líkindum með heilahristing,“ bætti Davíð síðar við.

Tapið gegn Fram var fjórða tap FH í röð og liðið má varla við því að missa fyrirliðann Ísak og framherjann Sverri út í næsta leik, ef svo ber undir. Stutt er þangað til FH heimsækir Breiðablik á föstudag. 

„Nei það er aldrei gott að menn meiðist en svona er þetta bara og við þurfum að takast á við það.“

Besta deild karla

