Ísak og Sverrir fengu báðir heilahristing Ágúst Orri Arnarson skrifar 3. maí 2026 21:28 Ísak Óli hélt leik áfram en lagðist síðan örmagna í grasið. vísir / diego Ísak Óli Ólafsson og Sverrir Páll Hjaltested voru keyrðir burt úr Kaplakrika í sjúkrabíl eftir að hafa fengið höfuðhögg í 3-4 tapi FH gegn Fram í Bestu deildinni í fótbolta. Atvikið átti sér stað þegar uppgefinn uppbótartími var liðinn en Ísak og Sverrir lentu þá í skallasamstuði með Sigurjóni Rúnarssyni, leikmanni Fram. „Sverrir fékk frekar djúpan skurð á ennið, Ísak fékk líka skurð á höfuðið og þeir voru báðir með heilahristing. Dálítið vankaðir og með svima, þannig að sjúkrabíll sótti þá báða," sagði Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH, í samtali við Vísi. „Þeir voru alveg með meðvitund en voru frekar vankaðir, væntanlega og að öllum líkindum með heilahristing," bætti Davíð síðar við. Tapið gegn Fram var fjórða tap FH í röð og liðið má varla við því að missa fyrirliðann Ísak og framherjann Sverri út í næsta leik, ef svo ber undir. Stutt er þangað til FH heimsækir Breiðablik á föstudag. „Nei það er aldrei gott að menn meiðist en svona er þetta bara og við þurfum að takast á við það."