Kennir vallaraðstæðum um: „Sérstaklega þurr og stamur“

„Þetta var erfitt, mjög erfitt í dag. Við gerðum okkur erfitt fyrir og byrjuðum mjög illa. En það er karakter að koma til baka og ná að sigla þessu heim,“ segir Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, eftir 2-1 sigur á ÍBV í Vestmannaeyjum í fimmtu umferð Bestu deildar karla.
Blikar byrjuðu sannarlega ekki vel. ÍBV komst 1-0 yfir eftir aðeins 15 sekúndna leik þar sem Anton Ari Einarsson gaf Liam Daða Jeffs mark.
Kristófer Ingi Kristinsson jafnaði metin um miðjan fyrri hálfleik og Viktor Karl Einarsson skoraði það sem reyndist sigurmarkið um þann síðari miðjan. Það voru tvö af þremur skotum Breiðabliks að marki í dag.
Eðli málsins samkvæmt voru þeir ekki sókndjarfir, en voru þó töluvert meira með boltann en ÍBV. Sóknarleikur þeirra var hægur og hugmyndasnauður en Ólafur segir vallaraðstæður, á glænýju gervigrasi í Vestmannaeyjum, spila inn í.
„Mér fannst við eiga í erfiðleikum með völlinn. Ég er pínu hissa á því að hann hafi ekki verið bleyttur meira fyrir leik og í hálfleik. Hann var sérstaklega þurr og stamur og leikurinn bar þess merki. Þetta var pínu sjokk, markið í byrjun, en það var karakter að koma til baka og við erum bara ánægðir,“ segir Ólafur Ingi.
Blikar slökuðu fullmikið á klónni í stöðunni 2-1 en sigur þeirra var þó aldrei í mikilli hættu. Leikurinn var hægur og þeir áttu auðvelt með að verjast flestum sóknartilburðum Eyjamanna.
„Ég var aldrei rólegur. Við byrjuðum seinni hálfleikinn af krafti og sækjum annað markið en verðum svo passívur á boltann. Hreyfum okkur ekki nóg og erum í tilgangslausum possession leik. Við erum ekki að sækja í þessi svæði sem við viljum heldur meira að halda bolta innan liðsins án þess að það sé einhver broddur í okkur,“
„Þar þurfum við að gera betur, við megum ekki vera passívir þegar við erum yfir. Það kemur. En ég hugsa að, án þess að ég ætli að vera með afskanir, held ég að vallaraðstæður hafi alveg spilað stóran þátt í því að það var erfitt að halda uppi tempoi hérna í dag,“ segir Ólafur Ingi.
Breiðablik er eftir sigurinn með ellefu stig í öðru sæti Bestu deildarinnar, fjórum stigum frá toppliði KR, og einu á undan Víkingi sem er í þriðja sæti en á leik inni við Keflavík í kvöld.