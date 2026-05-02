Sjáðu mörkin síðast þegar Þór og KA áttust við

Þór og KA mætast í fyrsta sinn í 22 ár í efstu deild síðar í dag. Uppselt varð á leikinn á tveimur klukkustundum og Þórsarar unnið hörðum höndum við að bæta við stæðum til að fleiri komist að. KA vann báða leiki liðanna í Símadeildinni sálugu árið 2002.
Þór og KA voru síðast í efstu deild árið 2002. Það ár mættust þau í þriðju og tólftu umferð og báðum leikjum lauk með 1-0 sigri KA-manna.
Þórsarar höfðu byrjað mótið vel undir stjórn Kristjáns Guðmundssonar. Þeir unnu 1-0 sigur á Íslandsmeisturum ÍA í fyrstu umferð og gerðu svo 4-4 jafntefli við FH þökk sé þrennu Jóhanns Þórhallssonar áður en kom að Norðanslagnum í maí 2002.
KA-menn höfðu hins vegar betur þar, 1-0, þökk sé marki Ásgeirs Más Ásgeirssonar sem fór af varnarveggnum og í netið.
KA vann þar fyrsta sigur sinn það sumarið og komust á fínasta skrið. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, var þjálfari liðsins og stýrði því í fjórða sæti deildarinnar og í undanúrslit bikarsins þar sem KA féll úr leik fyrir Fylki sem varð bikarmeistari um haustið.
Það sama var uppi á teningunum þegar liðin tvö áttust við í tólftu umferð þann 1. ágúst 2002. KA vann 1-0 sigur þökk sé marki eftir fast leikatriði. Neil McGowan stangaði svoleiðis aukaspyrnu Jóhanns Helgasonar í netið.
Þórsarar sátu þá í botnsæti deildarinnar og voru þar allt til loka móts. Þeir luku árinu á 5-0 tapi fyrir KR í Vesturbæ þar sem þyrla flutti Íslandsmeistarabikarinn frá Akranesi í Vesturbæ vegna taps toppliðs Fylkis fyrir ÍA á Skaganum.
Í ár er aftur komið að því að Þór og KA eigist við og líkt og árið 2002 hefur Þór byrjað mótið betur en KA. Þeir gulklæddu leita enn fyrsta sigursins í sumar og eru með eitt stig við botninn ásamt FH og ÍBV.
Þór hefur aftur á móti unnið tvo og tapað tveimur og er því með sex stig í sjöunda sætinu, jafnt Stjörnunni að stigum.
Leikur Þórs og KA hefst klukkan 16:00 í dag og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 2 frá klukkan 15:50.