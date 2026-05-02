KA tryggði sér montréttinn á Akureyri með dramatískum 1-0 sigri á nágrönnum sínum í Þór þegar liðin mættust á VÍS-velli Þórsara í fimmtu umferð Bestu deildar karla.Hallgrímur Mar skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu undir lokin við mikinn fögnuð gulklæddra gesta í stúkunni.
Leikurinn var rétt farinn í gang þegar Isaac Atanga, leikmaður Þórs, meiddist illla og var leikurinn stopp í rúmar 8 mínútur meðan hlunna þurfti að honum og jafnar hann sig vonandi sem fyrst en þetta leit illa út þar sem ökklinn á honum virtist fara mjög illa og ólíklegt að hann spili meira á tímabilinu. Aron Ingi Magnússon kom inn á hans stað.
Skömmu eftir að leikurinn fór aftur í gang átti Hans Viktor Guðmundsson hörku skalla að marki Þórs sem Aron Birkir varði meistaralega.Þórsarar geystust þá strax upp völlinn hinu megin og átti Atli Sigurjónsson fast skot sem Steinþór Már Auðunsson varði.
Hart var tekist á inni á vellinum eins og við var að búast og var fótboltinn ekki alltaf sá fallegasti.
Þórsarar voru með betri tök á leiknum megnið af hálfleiknum og björguðu KA menn til að mynda á línu eftir rúmar 25 mínútur þegar Ragnar Óli Ragnarsson átti skalla að marki eftir horn.
KA menn kölluðu hátt eftir vítaspyrnu á 43. mínútu þegar Bjarni Guðjón Brynjólfsson var að hreinsa boltann fram en Birgir Baldvinsson komst fram fyrir hann og féll í jörðina en ekkert dæmt.Bjarni átti svo mögulega besta færi hálfleiksins á sömu mínútu en Daniel Dejan Djuric bjargaði á línu.
Liðin náðu ekki að nýta sér mínúturnar þrettán sem voru í uppbótartíma og því markalaust í hálfleik.
KA menn komu sterkari til leiks inn í síðari hálfleik og voru Þórsarar að hleypa þeim full auðveldlega í ákjósanleg færi en Aron Birkir Stefánsson stóð pliktina vel í markinu og varði nokkrum sinnum vel.
Þórsarar tóku aftur við sér þegar líða fór á hálfleikinn og fékk Bjarni Guðjón Brynjólfsson sannkallað dauðafæri eftir tæpar 80 mínútur en skalli hans fór fram hjá.Stuttu síðar var Guðjón Ernir Hrafnkelsson í öðru eins dauðafæri en setti boltann yfir.
Það dró svo til tíðinda á 86. mínútu en Christian Greko Jakobsen var með boltann á eigin vallarhelmingi þegar KA Sveinn Margeir Hauksson hrifsaði af honum boltann og Þórsarar heimtuðu brot en ekkert dæmt. KA menn geystust inn á teig og þar kom Bjarni Guðjón askvaðandi og renndi sér glæfralega í Hallgrím Mar og vítaspyrna dæmd. Hallgrímur Mar steig sjálfur á punktinn og skoraði örugglega.
Þórsarar reyndu hvað þeir gátu að jafna leikinn en allt kom fyrir ekki og KA hampaði dramtískum sigri.
Sigurmarkið hjá Hallgrími Mar undir lokin. Þórsarar vildu fá brot þegar Sveinn Margeir hirti boltann af Christian Greko í aðdragandanum og Bjarni Guðjón brýtur svo af sér.Hallgrímur lagði boltann örugglega í markið með alla pressuna á sér og fagnaði vel. Stór stund í þessum Akureyrarslag.
Hallgrímur Mar stendur að sjálfsögðu upp sem stjarnan eftir að hafa skorað sigurmarkið.Markús Máni Pétursson, miðvörðurinn ungi, átti góðan leik í vörninni og leiddist ekki að spila þennan leik. Guðjón Ernir Hrafnkelsson átti svo fína innkomu af bekknum í hálfleik.
Hjá Þórsurum var Atli Sigurjónsson alltaf í kringum boltann þegar Þór var að skapa sér færi og gaf sig svo sannarlega allan í verkefnið.Ragnar Óli Ragnarsson og Yann Affi áttu góðan leik í hjarta varnarinnar.
Christan Greko Jakobsen spilaði ekki vel í dag og virtist oft á tíðum í engum takti við leikinn og missir svo boltann í aðdraganda vítaspyrnunnar.
Ívar Orri Kristjánsson fékk það verðuga verkefnið að dæma þennan leik og komst svona ágætlega frá því. Hann flautaði þó alltof mikið fyrir minn smekk og leyfði svakalega lítið sem æsti bara upp í mannskapnum í leik sem þessum þegar svona mikið er um stopp.Vítadómurinn er réttur en það er spurning með brot í aðdragandum, sérstaklega af því línan var þannig í leiknum eins og fyrr segir að ekki þurfti mikið til að flauta.
Stemningin þegar þessi lið mætast er í raun engu lík. Stuðninsmenn beggja liða eiga risa hrós skilið fyrir að gera stóran dag úr þessu og voru mættir löngu fyrir leik að syngja og tralla og gerðu það allan leikinn.Fyrir löngu var uppselt á leikinn og Þórsarar bættu við miðum eins og þeir gátu og voru stuðminsmenn KA t.a.m. flestallir á pöllum bak við annað markið.Þetta er leikur sem allir ættu að upplifa.
Viðtöl
„Bara mjög tapsár, pirrandi, áttum aldrei að tapa þessum leik. Þannig mér líður ekkert sérstaklega vel núna“, sagði Sigurður Höskuldsson þjálfari Þórs stuttu eftir að flautað var til leiksloka á VÍS-vellinum á Akureyri þar sem KA fór með 1-0 sigur af hólmi með marki úr vítaspyrnu undir lok leiks.
Af hverju tapast þessi leikur á endanum?
„Við gerum ein mistök og gefum þeim víti“.
Fannst þér vera brotið á Greko í aðdragandum að því að KA fær víti?
„Ég veit það ekki“, svaraði Sigurður aftur stuttorður.
Sigurður segir færanýtingu einna helst verða liðinu að falli.
„Nýta alla þessa yfirburði sem við höfðum í leiknum til að skora mark, skora úr færunum sem við fáum. Annar leikurinn í röð sem við fáum fullt af færum sem við náum ekki að klára. Erum í einhvernveginn stöðu til þess að bara ganga frá þessum leik. Vorum mikið betri aðilinn lungan úr þessum leik. Svekkjandi að nýta ekki yfirburðina í fyrri hálfleik þegar við vorum með vindinn og svo þegar við fengum vindinn á okkur þá einhvernveginn samt tókum við yfir leikinn og vorum fannst mér miklu hættulegri en þeir og spila töluvert betri fótbolta á allan hátt. Þannig gera betur, jú jú skora úr þessum færum, og við þurfum að vera stærri þegar við komumst á síðasta þriðjung og svona graðari að koma inn í teiginn og skora.
„Það er það sem þetta snýst um, að skora mörk, þegar við komumst inn á síðasta þriðjung, koma sér í einhverjar skotstöður og hafa kraftinn í það og svona einhvernveginn egóið til að fara inn í teig og bomba honum á markið sko.“
Isaac Atanga meiddist mjög illa eftir aðeins um 30 sekúndna leik og er tímabilinu líklega lokið hjá honum.
„Hann er bara líklega, bara búið hjá honum, sem er náttúrulega ævintýralega mikið högg fyrir okkur, og ég vona bara honum líði vel uppi á spítala núna og við munum reyna að hugsa vel um hann.“
Hvernig verður að gíra liðið upp í næsta leik sem er úti gegn Víkingi, eftir þetta tap í dag?
„Bara ekkert mál. Við vorum miklu betri í þessum leik, vorum miklu betri en þeir, þannig að sjáum við sjáum það í dag og sjá það allir sem voru á vellinum þannig þetta gefur okkur bara orku inn í næsta leik. Við mætum bara í Víkina og seljum okkur dýrt og höldum áfram.“
Sigfús Fannar Gunnarsson var ekki með í leiknum í dag og var Sigurður að lokum spurður út í fjarveru hans.
„Hann er bara veikur, var veikur í vikunni“.