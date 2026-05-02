Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA, gat vel við unað eftir sætan 1-0 sigur á Þór í dag í leik sem beðið var eftir með mikilli eftirvæntingu.
„Mér líður bara mjög vel. Ég var bara virkilega ánægður með að sjá viðbrögðin eftir síðasta leik þar sem baráttan var ekki nóg og hún var svo sannarlega til staðar í dag og bæði lið og það bara endalaust af brotum og lítill svona skemmtilegur fótbolti eins og við var að búast þannig mér fannst bara dómararnir standa sig mjög vel að reyna halda þessum leik gangandi þannig við erum gríðarlega ánægðir og æðislegt að sjá stuðninginn. Það er allt fullt af KA fólki hér á Þórsvellinum og fullt af Þórsurum og bara alvöru slagur, bæði inni á vellinum og utan.“
Hvernig er að standa hinu megin við völlinn sem þjálfari og horfa yfir fólksfjöldann og stemninguna á meðan leiknum stendur?
„Það er bara æðislegt, við vitum að þetta gerist þegar bæði lið eru saman í efstu deild og maður sá það bara í handboltanum í vetur hvað það gerir fyrir bæinn. Það er bara æðislegt og við erum auðvitað bara ótrúlega ánægæðir að við náðum að sigra og erum með montréttinn á Akureyri í dag og bara æðislegt líka bara fyrir okkar fólk. Þú getur tapað fótboltaleikjum en eins og við gerðum í síðasta leik er það ekki eitthvað sem maður samþykkir, svona frammistöðu, þetta sýnir okkur að ef við leggjum okkur fram getum við unnið fótboltaleiki, við vitum að það eru gæði í liðinu okkar en grunnvinnan þarf alltaf að vera til staðar og það var í dag.“
Sigurinn var sá fyrsti á tímabilinu hjá KA sem gefur þeim að öllum líkindum sjálfstraust fyrir framhaldið.
„Það róar aðeins, við vitum að ef það líður langur tími og þú vinnur ekki fótboltaleik að það er ekki gott fyrir sjálfstraustið og fleira. Þetta gefur trú og æðislegt að við höfum náð að sigra og halda hreinu því að Þórsarar fengu fullt af hornspyrnum og aukaspyrnum náðu svona að þrýsta aðeins á okkur en á sama tíma fáum við líka dauðafæri. Þegar leikurinn svona aðeins, tempóið datt út, fannst mér gæðin í okkar liði aðeins meiri á boltanum og við skapa aðeins meira í opnum leik.“
Hvernig var að horfa á Hallgrím Mar standa yfir boltanum á vítapunktinum undir lokin með allt undir?
„Ég er búinn að horfa á þetta svo lengi, bæði sem leikmaður með honum og aðstoðarþjálfari og þjálfari þannig ég treysti honum fullkomlega til þess og hann kláraði þetta bara af fagmennsku. Svo er líka leiðinlegt að sjá greyið (Isaac) Atanga hérna brotna eftir smá stund og Rodri okkar meiðist, ég veit ekki hver staðan er á honum, þetta er náttúrulega alltaf ömurlegt en já bara vonandi nær hann sér sem fyrst, ekki fljótlega, ég sá hvernig löppin á honum var en vona innilega að hann komi sterkur til baka.“
KA mætir ÍBV á heimavelli eftir rúma viku og Hallgrímur segir að strákarnir megi njóta og fagna sigrinum í kvöld.
„Já já þeir fá aðeins að fagna þessu, maður þarf aðeins að leyfa sér eftir svona leiki, en svo er bara fullur fókus. Eigum ÍBV held ég heima núna og það er bara klárt mál að við þurfum að mæta með alvöru hugarfar þar og ef okkkur tekst að vinna þann leik erum við komnir í ágætis mál.“