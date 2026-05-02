Espanyol getur gert Barcelona að meisturum á morgun

Barcelona sótti 1-2 sigur gegn Osasuna í dramatískum leik í 34. umferð spænsku úrvalsdeildarinnar. Nágrannaliðið Espanyol getur því gert Börsunga að meisturum á morgun.
Barcelona þurfti að bíða lengi eftir marki en það skilaði sér loks á 81. mínútu. Robert Lewandowski kom boltanum í netið og þá brast stíflan, Ferran Torres skoraði annað mark fyrir Barcelona aðeins fimm mínútum síðar.
Það kom því ekki að sök þegar Raul Garcia skoraði fyrir Osasuna á 88. mínútu. Barcelona vann 1-2 sigur eftir mjög svo fjörugar lokamínútur.
Fyrir tilviljun mætast svo helstu erkifjendur Barcelona á morgun, Espanyol og Real Madrid.
Ef sá leikur endar með jafntefli eða sigri heimaliðsins Espanyol verður Barcelona spænskur meistari. Real Madrid þarf að vinna leikinn til að halda lífi í draumnum um spænska meistaratitil, eða framlengja þjáningar sínar örlítið lengur.
Í næstu umferð mætast svo Barcelona og Real Madrid. Þannig að ef Real Madrid misstígur sig á morgun mun liðið þurfa að standa heiðursvörð um Börsunga á Nývangi næsta sunnudag.