Stór brjóst eru stór

Hin árlega Wireless tónlistarhátíð, sem fara átti fram í sumar í almenningsgarði skammt þar frá sem ég bý í London, hefur verið blásin af. Er það gert í kjölfar þess að rapparanum Kanye West, aðalstjörnu hátíðarinnar, var synjað um rafrænt ferðaleyfi til Bretlands vegna ásakana um að hann sé nasisti.
Hafi hugsjónir tengdar tjáningarfrelsi flögrað að einhverjum íbúa hverfisins koðnuðu þær hratt. Hver fórnaði ekki rétti manns til að syngja lagið Heil Hitler og selja stuttermaboli með mynd af hakakrossinum fyrir þau þægindi að þurfa ekki að horfa upp á vankaða tónleikagesti með kebab út á kinn míga utan í húsveggi þar sem maður skutlaðist með börnin á fótboltaæfingu snemma á laugardagsmorgni.
Kanye er ekki fyrsti gesturinn, sem sætir svo óblíðum móttökum breskra stjórnvalda. Árið 2018 var hinni kanadísku Lauren Southern, ungum öfga-hægri áhrifavaldi, neituð landganga. Þótti viðvera hennar, eins og Kanye, „ekki þjóna almannahag“ – Southern hafði áður valdið usla í bænum Luton með dreifingu bæklings þar sem Allah var sagður hommi.
Ekki var hins vegar allt sem sýndist.
Í viðtali við breska dagblaðið The Times í síðasta mánuði viðurkenndi Lauren Southern að hún hefði ekki alltaf meint það sem hún sagði.
Hún kvað undirrót öfgafullra skoðana sinna hafa verið þrá eftir athygli. Hún hafi verið athyglisfíkill, sem lék sér að því að ganga fram af fólki til að vekja á sér eftirtekt.
Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, vakti heldur betur á sér eftirtekt nýverið þegar hann viðraði á þingi djúpar áhyggjur af regnbogafánum sem hann hefði séð bregða fyrir í ótilgreindum skóla í fyrra.
Dögum saman baðaði Snorri sig í athyglinni sem fylgdi hneykslun fólks yfir fullyrðingum hans þess efnis að fáninn væri ekki „tákn umburðarlyndis“ heldur tákn „hugmyndafræðilegrar undirgefni“.
Sumir veltu þó fyrir sér hvort markmið hans með uppþotinu væri annað en að fækka fánum í skólastofum.
„Snorri veit nákvæmlega hvað hann er að gera með þessu,“ sagði Daníel E. Arnarsson, fyrrverandi framkvæmdarstjóri Samtakanna 78, í Facebook-færslu og sakaði þingmanninn um að „búa til hávaða“.
„Fokk ðe queers og fullt af atkvæðum?“ skrifaði Jóhannes Þór Skúlason, núverandi stjórnarmaður í Samtökunum 78 sem áður var aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar.
Þessi pistill átti ekki að fjalla um Snorra Másson. Hann átti að fjalla um stór brjóst. Ekki vegna þess að ég hafi sterka skoðun á stórum brjóstum eða hafi margt annað um þau að segja en að stór brjóst séu ... stór.
Mælingar sýna hins vegar að fólk smellir í stórum stíl á greinar um stór brjóst. Sérstaklega ef þeim fylgir mynd.
Á tímum þar sem næstum allt er mælanlegt – meðalhraði morgunskokksins, vinafjöldinn á samfélagsmiðlum, lækin og athyglin – trompar magn gæði.
Hér áður fyrr kepptu þingmenn – og pistlahöfundar – að virðingu. En það sem ekki rúmast í grafi um smellhlutfall verður ekki svo auðveldlega í askana látið.
Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknar, kvaðst í viðtali í síðustu viku oft koma heim úr vinnunni eftir „mjög góðar umræður um ýmis mál á þingi“, kveikja á fréttunum og ekkert kannast við lýsingarnar á vinnustað sínum. Sagði hún aðeins stórar fyrirsagnir og ósætti rata í fjölmiðla.
Stjórnmál eru ekki lengur uppspretta athyglinnar heldur öfugt: Athyglin er farin að stýra stjórnmálunum.
Kepptist Kanye West við að lýsa yfir aðdáun á Adolf Hitler ef það héldi honum ekki í deiglunni þrátt fyrir hnignandi tónlistarferil? Hefði Lauren Southern predikað um kynhneigð Allah tryggði það henni ekki frægð á internetinu? Skrifaði ég um stór brjóst ef það bætti ekki smellhlutfall pistla minna jafnmikið og sterar tíma spretthlaupara?
Snorra Mássyni er vorkunn. Það eru að koma sveitarstjórnakosningar og keppnin um athyglina er hörð. Maður toppar varla dúdda sem ekur um göngugötur og furðar sig á að finna engin bílastæði.
Eða hvað?
Léti Snorri regnbogafána, sem hann sá í fyrra, fara í taugarnar á sér ef það ærði ekki lýðinn?
Þegar ég fullyrti við breskan vin minn að Ísland væri spilltasta ríki Norðurlanda skellihló hann. Honum fannst lítið til áþjánar landsmanna koma og sagði: „Að vera spilltasta ríkið á Norðurlöndum er eins og að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.“
Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.
Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.
Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.
Ert þú sama manneskja í dag og þú varst í gær? Samkvæmt bandaríska félagssálfræðingnum Daniel Gilbert nálgumst við framtíðarútgáfuna af sjálfum okkur eins og börnin okkar.
Ég ætlaði að byrja árið á jákvæðu nótunum. Staðreyndin er hins vegar sú að það borgar mér enginn laun fyrir að breiða út gleði. Eitt er það sem ég þoli verr við janúar en veðrið og Vísa-reikninginn. Ég hef skömm á öllum dálksentímetrum dagblaðanna sem fara undir völvu ársins.