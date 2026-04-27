Sjáðu mörkin fyrir norðan og svakalegt fagn Davíðs Valur Páll Eiríksson skrifar 27. apríl 2026 09:33 Stefan Ljubicic skoraði sigurmarkið fyrir norðan. Vísir/Viktor Freyr Keflavík vann fyrsta leik sinn í Bestu deild karla þessa leiktíðina er liðið lagði KA á Akureyri 2-1 í gær. Oliver Heiðarsson skoraði sitt fyrsta mark fyrir KA er hann kom norðanmönnum yfir en Keflavík hafði fram að því verið hættulegri aðilinn. Klippa: KA 1-2 Keflavík Gestunum tókst að breyta yfirburðum sínum í mörk þegar leið á. Davíð Helgi Aronsson, sem hefur byrjað leiktíðina af krafti, jafnaði skömmu fyrir leikhlé og fagnaði að hætti hússins. Stefan Alexander Ljubicic skoraði eftir hlé sitt þriðja mark í deildinni og tryggði Keflavík verðskuldaðan 2-1 sigur, sem er þeirra fyrsti í ár. Keflavík er með fjögur stig í deildinni en KA aðeins eitt eftir fjóra leiki. Mörkin úr leiknum fyrir norðan má nálgast í spilaranum. Fjórða umferðin klárast í dag með fimm leikjum sem verða allir í beinni á rásum Sýnar Sport Ísland. Dagskrá Bestu deildar karla í kvöld 17:20 Fram - ÍBV (Sýn Sport 6) 17:50 KR - FH (Sýn Sport 5) 19:00 Subway Messan (Sýn Sport Ísland) 19:00 Stjarnan - Valur (Sýn Sport Ísland 2) 19:05 Breiðablik - Þór Ak. (Sýn Sport Ísland 4) 19:05 Víkingur R. - ÍA (Sýn Sport Ísland 5) 21:20 Stúkan (Sýn Sport Ísland)