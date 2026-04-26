Furðar sig á þögn yfir „einu helsta á­hyggju­efni Ís­lands“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ólafur Ragnar Grímsson á Hringborði norðurslóða í fyrra.
Ólafur Ragnar Grímsson á Hringborði norðurslóða í fyrra. Vísir/Anton Brink

Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, segir að vísbendingar um mögulegt hrun veltihringrásarinnar í Atlantshafi eigi að vera efst á áhyggjulistanum.

Fjallað hefur verið um mögulegt veiklun og mögulegt rof veltihringrásar Atlantshafsins (AMOC) vegna loftslagsbreytinga undanfarin ár en Golfstraumurinn við Íslandsstrendur er einn angi hennar. Veltihringrásin flytur hlýjan sjó sunnan úr höfum hingað norður og gerir það að verkum að loftslagið á Íslandi er eins milt og raun ber vitni.

Í færslu sem Ólafur Ragnar deilir svarar hann færslu veðurfræðings sem vísar svo í grein Guardian sem birtist fyrr í mánuðinum. Þar er fjallað um niðurstöður nýrra rannsókna sem benda til þess að gera þurfi ráð fyrir því að mögulegt hrun veltihringrásarinnar sé mun raunsærra en gengið hefur verið út frá.

Í greininni kemur fram að hringrásin standi veikt og að á henni gæti hægst þannig að það leiði til hruns. Það hefði mikil áhrif á veðurfar um allan heim en gæti gert Ísland nær óbyggilegt.

„Þessi vaxandi og uggvænlegu vísindalegu teikn ættu að vera eitt helsta áhyggjuefni Íslands. Hvers vegna eru fjölmiðlar okkar og leiðtogar nánast þöglir?“ spyr Ólafur Ragnar sig.

Hann varar við því að stefnt gæti í gífurlegar hamfarir innan fárra áratuga.

