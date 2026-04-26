Oddviti Miðflokksins í Kópavogi segir ummæli Þorgbjargar S. Gunnlaugsdóttur um „snákaolíu“ í formi heimgreiðslna til foreldra ekki koma sér á óvart en að það sé skrítið að dómsmálaráðherra skuli blanda sér í sveitarstjórnarmálin á þennan hátt.
Tilefnið er færsla dómsmálaráðherra þar sem hún gagnrýnir málflutning Miðflokksins í leikskólamálum og virðist vísa til skoðanagreinar Thelmu Árnadóttur á Vísi en hún skipar fjórða sæti á lista Miðflokksins í Kópavogi. Í færslunni segir hún Miðflokkinn selja snákaolíu með tillögum sínum um heimgreiðslur til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskólapláss.
„Tölum hreint út. Þetta snýst ekki bara um nokkra mánuði heima. Heimgreiðslur eru ekki framhald af fæðingarorlofi heldur styrkur sem þýðir að réttindi tapast. Staðreyndin er sú að mæður eru líklegri til að brúa bilið með því að þiggja þessar heimgreiðslur en feður. Með heimgreiðslum sem meginreglu eru skilaboðin út í atvinnulífið að kona sem eignast barn er frá næstu tvö árin. Afleiðingin af því er að konur standa veikar á vinnumarkaði og launamunur kynjanna eykst,“ segir Þorbjörg Sigríður.
Einar Jóhannes Guðnason oddviti Miðflokksins í Kópavogi segir afstöðu ráðherrans ekki koma sér á óvart. Þorbjörg Sigríður sé helsti talsmaður þess að foreldrar fái ekki að ákveða það sjálf hvernig fæðingarorlofi er skipt.
„Við myndum ekki þurfa heimgreiðslur ef við værum með nóg af leikskólaplássi,“ segir hann.
Þorbjörg Sigríður miðar við áhrifin sem hún segir slíka stefnu hafa en Einar Jóhannes segir þetta snúast um valfrelsi.
„Karlmenn eru ekki að nýta fæðingarorlofið, konur eru meira heima. Þetta snýst ekki um að skikka fólk í hitt eða þetta, heldur einfaldlega að auka valkosti,“ segir hann og vísar þar í skýrslu aðgerðarhóps stjórnvalda og verkalýðsfélaga sem kom út í desember,