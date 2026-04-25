Meirihlutinn er fallinn í Kópavogi samkvæmt nýrri skoðanakönnun en þó er Sjálfstæðisflokkurinn enn stærstur. Samfylkingin og Miðflokkurinn bæta verulega við sig frá síðustu kosningum.
Þetta kemur fram í nýrri könnun sem Maskína framkvæmdi fyrir DV. Fylgi Sjálfstæðisflokksins dregst saman lítillega, eða um 1,5 prósentustig, frá síðustu kosningum og stendur í 31,7 prósentum samkvæmt þessari könnun.
Samfylkingin er næststærst eftir að hafa skotist upp úr 8 prósentum í kosningum árið 2022 upp í 24 prósent í dag.
Í þriðja sæti er Viðreisn með 14,9 prósent (2022: 11%), en Miðflokkur bætir við sig verulega með 11% (2022: 3%). Fylgi Vinstri grænna hreyfist lítið en þeir hafa 5 prósenta fylgi (2022: 5%).
Í Kópavogi er barist um ellefu sæti í sveitarstjórn og þarf því sex bæjarfulltrúa til þess að mynda meirihluta.
Dreifing bæjarfulltrúa samkvæmt könnuninni væri því eftirfarandi:
Þetta þýðir að núverandi meirihlutasamstarf Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins sé fallið.
Aftur á móti gætu Sjálfstæðismenn haldið áfram samstarfinu við Framsókn með því að taka fulltrúa Miðflokksmanna inn. Sjálfstæðismenn gætu auk þess myndað tveggja flokka meirihluta með Viðreisn eða jafnvel Samfylkingu. Samfylking, Viðreisn og Framsókn gætu einnig myndað þriggja flokka samstarf samkvæmt þessari könnun.
Vinir Kópavogs, sem hlutu tvo fulltrúa síðast, og Píratar, sem hlutu einn fulltrúa síðast, bjóða ekki fram í sveitarfélaginu í ár.