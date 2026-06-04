Innlent

Hefja söfnun fyrir fjöl­skyldu Ingu Daggar

Freyja Þórisdóttir skrifar
Hjónin Vésteinn og Inga á góðri stundu.
Hjónin Vésteinn og Inga á góðri stundu. aðsend

Söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar sem lést í kajakslysi í lok apríl hefur verið hrundið af stað og einnig hefur verið búin til styrktarsíða á Facebook. Hún var aðeins 44 ára gömul þegar hún lést og skilur eftir sig eiginmann og tvo unga syni.

Inga Dögg Kristinsdóttir fórst í kajakslysi á Skorradalsvatni þann 29. apríl, aðeins 44 ára gömul. Hún skilur eftir sig tvo litla drengi, Björn fjögurra ára og Hauk tveggja ára, og eiginmann, Véstein Valgarðsson. Ríflega hundrað og fimmtíu manns hafa þegar fylgt styrktarsíðu fjölskyldunnar á Facebook sem ber heitið Stuðningur við fjölskyldu Ingu Daggar.

Ekkert sem getur komið í stað Ingu

Greint var frá því að banaslys hefði orðið í Skorradalsvatni í færslu Lögreglunnar á Vesturlandi þann 30. maí en eiginmaður Ingu, Vésteinn, birti hjartnæma færslu þann 3. maí þar sem hann sagði ekkert geta komið í stað hennar.

„Inga varð 44 ára. Ástin í lífi mínu, lífsförunauturinn minn. Ég fékk ekki að hafa hana nema í 6 ár. Glókollarnir okkar fengu ekki að hafa hana nema í 4 ár og 2 ár. Fallega, góða konan mín. Fallega, góða mamma litlu drengjanna. Það kemur ekkert í staðinn fyrir hana,“ skrifar hann.

Aðstandendur fjölskyldunnar segja í tilkynningu að skyndilegt fráfall Ingu Daggar sé mikið högg fyrir Véstein og drengina þeirra tvo og kalli á miklar breytingar á högum þeirra. Því vilji þau óska eftir stuðningi velunnara við fjölskylduna, því stuðningur núna getur skipt miklu fyrir framtíð drengjanna.

Í tilkynningunni sagði einnig að Inga hefði verið frá Skarði á Skarðsströnd. Hún hafi verið tannsmiður að mennt en hafi unnið lengst af við umönnun fatlaðra.

„Hún var mikill náttúruunnandi, bæði á sjó og landi, og eyjar Breiðafjarðar voru hennar paradís. Síðustu árin bjó hún á Hvanneyri í Borgarfirði þar sem Vésteinn eiginmaður hennar nam búfræði, en fram undan hjá þeim hjónum var að hefja búskap.“

Þeim sem vilja leggja þeim lið er bent á reikning nr. 1110-05-402788, sem Vésteinn er skráður fyrir, kt. 121180-3169.

Andlát Skorradalshreppur

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