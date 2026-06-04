Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Freyja Þórisdóttir skrifar 4. júní 2026 10:31 Hjónin Vésteinn og Inga á góðri stundu. aðsend Söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar sem lést í kajakslysi í lok apríl hefur verið hrundið af stað og einnig hefur verið búin til styrktarsíða á Facebook. Hún var aðeins 44 ára gömul þegar hún lést og skilur eftir sig eiginmann og tvo unga syni. Inga Dögg Kristinsdóttir fórst í kajakslysi á Skorradalsvatni þann 29. apríl, aðeins 44 ára gömul. Hún skilur eftir sig tvo litla drengi, Björn fjögurra ára og Hauk tveggja ára, og eiginmann, Véstein Valgarðsson. Ríflega hundrað og fimmtíu manns hafa þegar fylgt styrktarsíðu fjölskyldunnar á Facebook sem ber heitið Stuðningur við fjölskyldu Ingu Daggar. Ekkert sem getur komið í stað Ingu Greint var frá því að banaslys hefði orðið í Skorradalsvatni í færslu Lögreglunnar á Vesturlandi þann 30. maí en eiginmaður Ingu, Vésteinn, birti hjartnæma færslu þann 3. maí þar sem hann sagði ekkert geta komið í stað hennar. „Inga varð 44 ára. Ástin í lífi mínu, lífsförunauturinn minn. Ég fékk ekki að hafa hana nema í 6 ár. Glókollarnir okkar fengu ekki að hafa hana nema í 4 ár og 2 ár. Fallega, góða konan mín. Fallega, góða mamma litlu drengjanna. Það kemur ekkert í staðinn fyrir hana,“ skrifar hann. Aðstandendur fjölskyldunnar segja í tilkynningu að skyndilegt fráfall Ingu Daggar sé mikið högg fyrir Véstein og drengina þeirra tvo og kalli á miklar breytingar á högum þeirra. Því vilji þau óska eftir stuðningi velunnara við fjölskylduna, því stuðningur núna getur skipt miklu fyrir framtíð drengjanna. Í tilkynningunni sagði einnig að Inga hefði verið frá Skarði á Skarðsströnd. Hún hafi verið tannsmiður að mennt en hafi unnið lengst af við umönnun fatlaðra. „Hún var mikill náttúruunnandi, bæði á sjó og landi, og eyjar Breiðafjarðar voru hennar paradís. Síðustu árin bjó hún á Hvanneyri í Borgarfirði þar sem Vésteinn eiginmaður hennar nam búfræði, en fram undan hjá þeim hjónum var að hefja búskap.“ Þeim sem vilja leggja þeim lið er bent á reikning nr. 1110-05-402788, sem Vésteinn er skráður fyrir, kt. 121180-3169. Andlát Skorradalshreppur Tengdar fréttir Banaslys í Skorradalsvatni Kajakræðari lést í slysi í Skorradalsvatni á Vesturlandi í gær, að sögn lögreglu. 30. apríl 2026 18:24 Mest lesið Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Innlent Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Innlent Trump verður að leita samþykkis þingsins fyrir aðgerðum í Íran Erlent Taívanar líta til Úkraínu og Íran Erlent Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Innlent Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Innlent Fleiri fréttir Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Tveir handteknir vegna líkamsárásar og fleiri í tengslum við rán og þjófnað „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Rýnt í flókna stöðu Icelandair Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Segir EES-samninginn einan og sér ekki duga lengur Reynsluboltinn í Hæstarétti hættur: „Þetta var komið gott“ Nýr meirihluti kynnir forgangslistann Keili formlega slitið Beðið í nærri tvö ár eftir gögnum um Airbus og Reykjavíkurflugvöll Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Vara við umfangsmiklum netsvikum í nafni lögreglunnar Sóttu ökumann sem slasaðist í mótorhjólaslysi Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Sjá meira