Uppgjörið: Þór/KA 1-1 FH | Dramatískt jöfnunarmark og töpuð stig Ester Ósk Árnadóttir skrifar 25. apríl 2026 19:02 Ída Marín Hermannsdóttir og stöllur hennar í FH voru nálægt því að fara með þrjú stig frá Akureyri. vísir/hulda margrét FH fór illa að ráði sínu er liðið gerði 1-1 jafntefli við Þór/KA fyrir norðan í fyrstu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í dag. Jöfnunarmark Þórs/KA kom undir lok leiks eftir vandræðagang FH-inga. Þór/KA byrjaði leikinn betur og kom sér í góðar stöðu fyrstu mínúturnar þar sem bæði Elísa Bríet Björnsdóttir og Hulda Ósk Jónsdóttir fengu ágætis tækifæri. FH vann sig betur inn í leikinn eftir því sem leið á og á 9. mínútu kom Thelma Lóa Hermannsdóttir þeim yfir. FH náði góðri sókn upp vinstri vænginn og komu boltanum fyrir þar sem Thelma Lóa var ein og renndi boltanum framhjá Allesandra Doherty Augur í marki Þór/KA. Eftir markið höfðu gestirnir yfirhöndina í leiknum og komu sér oft á tíðum í góðar stöður. Á 44. mínútu slapp Nia Raisa Christopher nánast í gegn en Allesandra í markinu náði að verja frá henni. Staðan því 1-0 í hálfleik fyrir FH. Seinni hálfleikur fór rólega af stað. Á 61. mínútu átti Margrét Árnadóttir frábæra sendinu inn á Birgittu Rún Finnsdóttir sem var sloppinn í gegn en Aldís Guðlaugsdóttir gerði vel að koma út úr markinu. Þær lentu saman og þurfti Aldís aðhlynningu en áður en að því kom barst boltinn til Karen Maríu Sigurgeirsdóttir sem átti skot framhjá auðu markinu. Það var lítið markvert sem gerðist síðustu þrjátíu mínúturnar en það dróg til tíðina á 90. mínútu þegar Katla María Þórðardóttir var óheppin að renna til í öftustu línu með boltann, hann barst til Erin Flurey sem skoraði stönginn inn. Hennar fyrsta mark fyrir Þór/KA. Lokatölur 1-1. Atvik leiksins Markið sem Erin Flurey skorar undir lok leiks. Mikið fagnað hjá heimakonum en gestirnir fara svekktar með eitt stig suður. Stjörnur og skúrkar Kaflaskiptur leikur og erfitt að taka út einhverjar sem stóðu upp úr. Báðir þjálfarar töluðu um það eftir leik að leikurinn hefði lyktað af fyrsta leik móts þar sem spenna og stress spilar saman. Margar sem áttu góða spretti, þar á meðal markaskorari FH, Thelma Lóa Hermannsdóttir. Það sama á við skúrka, þó að Katla María Þórðardóttir gerist sek um mistök undir lok leiks átti hún glimrandi leik framan af eins og öll varnarlína FH. Stemmning og umgjörð Fín umgjörð, heyrist mikið í stúkunni. Trommur og hvatning frá stuðningsfólki Þór/KA var til fyrirmyndar. Dómarinn Dómaratríóið komst vel frá þessum leik. Stefán Ragnar var ekki mikið að nota flautuna sem er alltaf kostur. Það komu samt eitt og eitt skipti þar sem hefði mátt dæma aukaspyrnu en það var á báða bóga. Hallaði á hvorugt liðið. „Þvílík hamingja að ná í þetta stig“ „Það var mjög ánægjulegt, við sýnum mikinn karakter að ná í þetta jafntefli. Við vorum búin að elta lengi þannig þetta var mjög góð tilfinning,“ sagði Aðalsteinn Jóhann Friðriksson þjálfari Þór/KA eftir leikinn. „Mér fannst við byrja leikinn sterkt en svo skorar þær og mörk breyta leikjum eins og vill oft verða þá var aðeins bras á okkur. Mér fannst við samt komast inn í fyrri hálfleikinn aftur og vorum óheppnar að ná ekki marki undir lok hálfleiksins.“ Þór/KA leitaði að jöfnunarmarki í seinni hálfleik. „Seinni hálfleikur þróast síðan á þá leið að við erum að leita að marki og þær reyna að fara aftar á völlinn, þannig þvílík hamingja að ná í þetta stig. Það er mikil léttir að fara með eitthvað úr leiknum.“ Spurður út í leikinn þá var margt jákvætt í leik heimakvenna. „Það var hellingur sem mér fannst gott í dag. Mér fannst hugarfarið frábært og margt sem við gerum vel en það er hins vegar líka þannig að við eigum eftir að bæta okkur mikið.“ Þór/KA fer á útivöll á móti nýliðum Grindavík/Njarðvík. „Mér líst ljómandi vel á það verkefni, báðir nýliðarnir eru að koma spennandi inn í þetta mót. Það verða engir auðveldir leikir.“ „Það er hættulegt að vera einu marki yfir“ „Það er svekkjandi á fá á sig mark svona í lokinn, 90. mínútu. Þá líður manni eins og maður hafi tapað leiknum en svona er fótbolti. Það er hættulegt að vera einu marki yfir, maður getur alltaf fengið á sig mörk í fótboltaleikjum. 1-0 er alltaf viðkvæm staða,“ sagði Hlynur Svan Eiríksson eftir 1-1 jafntefli gegn Þór/KA. Katla María Þórðardóttir rann til í grasinu í öftustu línu sem varð til þess að Þór/KA skoraði. „Þetta er bara partur af leiknum, leikmenn geta runnið eða ýmislegt. Þessi óheppilegu mistök leikmanns okkar er ekki ástæða þess að leikurinn fór 1-1. Það er margt annað sem maður horfir heldur en að leikmaður renni. Það er ekki ástæða þess að við gerum jafntefli hér í dag.“ Hlynur var bæði sáttur með leikinn í dag en taldi að það væri hægt að bæta ýmislegt. „Mér fannst við alls konar, dæmigerður fyrsti leikur. Mikil spenna og stressa og leikur okkar bar þess merki fannst mér á köflum. Byrjunin var döpur en síðan komumst við inn í leikinn og ég er ekki ánægður að hafa bara farið með 1-0 inn í hálfleikinn. Mér fannst við koma okkur í nógu margar góðar stöður að við hefðum átt að skora fleiri mörk.“ FH fór aftar á völlinn eftir því sem leið á leikinn. „Það fer að fara í hausinn á leikmönnum þegar það fer að líða að lokum leiks og þú ert bara með 1-0 forystu þá ferðu ósjálfrátt að verja eitthvað. Það er hættulegur leikur, þú getur alltaf fengið á þig mörk.“ Hlynur hafði það samt ekki á tilfinningunni að Þór/KA myndi skora þegar líða tók á leikinn. „Mér fannst Þór/KA ekki skapa sér mörg færi, markmaðurinn okkar þurfti ekki að vera verja trekk í trekk. Við opnuðum okkur ekki. Ég var ekki að sjá að þær væru að fara að skora í þessum leik en þær fengu gott færi eftir óheppileg mistök.“ Næsta verkefni FH er að mæta Þrótt. „Við erum spenntar að fara í Laugardalinn. Þróttur er með hörku lið, við höfðum háð erfiðar rimmur við þær. Við þurfum að sækja sigur þar.“ Þór Akureyri KA Besta deild kvenna