Valur og Grindavík/Njarðvík mættust í fyrstu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í dag á Hlíðarenda. Skemmtilegur leikur þar sem Valur unnu harðsóttan sigur og tóku öll stigin þrjú.
Valur byrjaði leikinn með krafti og komust yfir eftir skelfileg mistök Lauren Kellet í markinu á fimmtándu mínútu. Grindavík/Njarðvík ætluðu að spila sig úr pressu Vals en Lauren hékk á boltanum of lengi, sparkar boltanum klaufalega beint í Arnfríði Auði Arnardóttur sem kom hratt í pressuna og boltinn rúllaði inn.
Eftir mark Vals tóku Grind- og Njarðvíkingar algjörlega yfir leikinn og sóttu hart að marki Vals. Ása Björg Einarsdóttir var sérstaklega ógnandi fram á við í fyrri hálfleik og var það á 21. mínútu sem hún kom boltanum fyrir markið þar sem Sophia Faith Romine var mætt, setti boltann í netið og jafnaði leikinn 1-1.
Grindavík/Njarðvík ætluðu heldur betur ekki að sætta sig við jafntefli og héldu áfram að sækja að marki Val. Staðan var 1-1 í hálfleik og Valskonur máttu telja sig mjög heppnar að fara ekki inn í hálfleik nokkrum mörkum undir.
Seinni hálfleikur byrjaði alveg eins og fyrri endaði, Grindavík/Njarðvík í sókn og í raun með fulla stjórn á leiknum.
Þannig hélt leikurinn áfram og ótrúlegt að Grindavík/Njarðvík hafi ekki komist yfir.
Svo var það á 66. mínútu þegar upp úr engu Valskonur spila sig fallega í gegnum miðjan völlinn og senda Ísabellu Söru Tryggvadóttur eina í gegn sem klárar færið vel, kemur Val yfir og staðan orðin 2-1.
Algjörlega gegn gangi leiksins var Valur komið yfir, en liðið hafði varla sótt að marki Grindavíkur/Njarðvíkur frá því það komst yfir snemma í fyrri hálfleik. Grindavík/Njarðvík gjörsamlega að óvörum voru komnar undir og þar að leiðandi fóru að taka meiri sénsa sem opnaði leikinn töluvert.
Grindavík/Njarðvík héldu áfram að sækja en Valur voru að fá skyndisóknir og færi til að skora sitt þriðja mark og loka leiknum.
Nadía Atladóttir kom inn á og var strax farin að valda usla og koma sér í færi. Grindavík/Njarðvík gáfust þó ekki upp og áttu fullt af færum líka, þar á meðal dauðafæri sem Tinna Hrönn Einarsdóttir náði ekki að nýta sér.
Þegar lítið var eftir voru Grind- og Njarðvíkingar orðnir frekar pirraðir og þá sérstaklega Mani Nicole Teater. Hún fór í hraða pressu í átt að Kimberley Dóru Hjálmarsdóttur sem snéri hana vel af sér en Mani ætlaði ekki að hleypa henni fram hjá sér greip í hárið á Kimberley sem fellur í jörðina. Hreinn Magnússon dómari rífur upp rauða spjaldið og rekur Mani af velli þegar aðeins ein mínúta er eftir af uppbótatíma.
Stuttu eftir flautar Hreinn leikinn af, niðurstaðan 2-1 heimasigur og fyrstu þrjú stig Vals þetta sumarið komin í hús.
Öll færin sem Grindavík/Njarðvík náðu ekki að nýta sér.
Lauren Kellet með þessi klaufalegu mistök í byrjun leiks sem hleyptu Valskonum yfir og Mani Nicole fyrir að láta henda sér út af og í bann þegar ein mínúta er eftir af leiknum.
Hreinn Magnússon og hans aðstoðarmenn stóðu sig vel, leyfðu leiknum að fljóta og ráku Mani Nicole réttlega út af.
Það var sólskin og góð mæting á Hlíðarenda í dag. Það heyrðist meira í stuðningsmönnum Grindavíkur/Njarðvíkur framan af leik, en eftir að Valur komst yfir á 66. mínútu tóku stuðningsmenn heimaliðsins við sér og hjálpuðu sínu liði að landa stigunum þremur.