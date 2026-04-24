Norska karlalandsliðið í fótbolta aflétti stórmótabölvun sinni með miklum glæsibrag í fyrra og kom sér á HM í Ameríku með miklum yfirburðum. Sérstakt gufutæki fyrir takkaskó leikmanna er meðal smáatriða sem talin eru hafa nýst liðinu við að komast loks á rétta braut.
Fjallað er um upprisu norska liðsins, eftir að hafa ekki komist á stórmót frá því árið 2000, í bókinni Oppstandelsen eftir Alfred Fidjestøl.
Þar er meðal annars fjallað um það að stærstu stjörnur landsliðsins, Erling Haaland og Martin Ödegaard, hafi fengið í gegn að sérstök hitunartæki fyrir takkaskó yrðu tekin í notkun. Tæki sem þeir væru vanir hjá sínum félagsliðum.
„Á meðan leikmennirnir gerðu undirbúningsæfingar var öllum fótboltaskónum safnað saman og þeir settir í tvo stóra gufupotta sem starfsliðið hafði sjálft flutt með sér frá Ullevaal. Í þeim voru skórnir látnir liggja í 75 gráðu heitri vatnsgufu,“ segir í bókinni.
Tilgangurinn með þessu er að gera skóna eins mjúka og hægt er, svo að þeir leggist eins og sokkur að fótum leikmanna þegar þeir klæða sig í þá.
Ståle Solbakken, landsliðsþjálfari Noregs, segir í samtali við TV 2 að hann hafi aldrei áður verið búinn að heyra um þessar aðferðir en er ánægður með þær.
„Þetta hljómar ekki eins og dýrasta bragðið í bókinni svo það er líklega skynsamlegt. Það lítur út fyrir að það virki, svo það er eitthvað sem við verðum að taka með okkur,“ sagði þjálfarinn.