Fótbolti

Stjörnurnar mættu með gufu­potta til að hita takka­skóna

Sindri Sverrisson skrifar
Erling Haaland vill hafa sína skó mjúka og góða þegar hann klæðir sig í. Samsett/Getty/CleatPro

Norska karlalandsliðið í fótbolta aflétti stórmótabölvun sinni með miklum glæsibrag í fyrra og kom sér á HM í Ameríku með miklum yfirburðum. Sérstakt gufutæki fyrir takkaskó leikmanna er meðal smáatriða sem talin eru hafa nýst liðinu við að komast loks á rétta braut.

Fjallað er um upprisu norska liðsins, eftir að hafa ekki komist á stórmót frá því árið 2000, í bókinni Oppstandelsen eftir Alfred Fidjestøl.

Þar er meðal annars fjallað um það að stærstu stjörnur landsliðsins, Erling Haaland og Martin Ödegaard, hafi fengið í gegn að sérstök hitunartæki fyrir takkaskó yrðu tekin í notkun. Tæki sem þeir væru vanir hjá sínum félagsliðum.

Vilja skóna eins mjúka og hægt er

„Á meðan leikmennirnir gerðu undirbúningsæfingar var öllum fótboltaskónum safnað saman og þeir settir í tvo stóra gufupotta sem starfsliðið hafði sjálft flutt með sér frá Ullevaal. Í þeim voru skórnir látnir liggja í 75 gráðu heitri vatnsgufu,“ segir í bókinni.

Tilgangurinn með þessu er að gera skóna eins mjúka og hægt er, svo að þeir leggist eins og sokkur að fótum leikmanna þegar þeir klæða sig í þá.

Ståle Solbakken, landsliðsþjálfari Noregs, segir í samtali við TV 2 að hann hafi aldrei áður verið búinn að heyra um þessar aðferðir en er ánægður með þær.

„Þetta hljómar ekki eins og dýrasta bragðið í bókinni svo það er líklega skynsamlegt. Það lítur út fyrir að það virki, svo það er eitthvað sem við verðum að taka með okkur,“ sagði þjálfarinn.

Norski boltinn Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið