Hákon Þór hvarf sporlaust í Búdapest Agnar Már Másson skrifar 23. apríl 2026 21:38 Hákon er sagður hafa virst utan við sig þegar hann lagði af stað upp á flugvöll. Samsett mynd/Facebook/Getty Hákon Þór Elmers, 53 ára faðir frá Íslandi, hvarf sporlaust í Ungverjalandi laugardagskvöldið 11. apríl, eftir að hafa stungið af á flugvelli í höfuðborginni Búdapest. Síðustu þrjá til fjóra mánuði hefur Hákon dvalið á hóteli í borginni en hann er sagður hafa virst ringlaður þegar síðast sást til hans. Síðast sást til Hákonar um klukkan 20 að kvöldi laugardags 11. apríl þegar hann yfirgaf flugvöllinn í Búdapest og steig inn í strætisvagn, að sögn aðstandenda. „Þetta eru bara búið að vera svefnlausar nætur og mikill kvíði," segir Aron Freyr, tvítugur sonur Hákonar, í samtali við Vísi. Lögregla með málið til rannsóknar Aron útskýrir að faðir sinn hafi verið í Búdapest í Ungverjalandi síðustu þrjá til fjóra mánuði. Hann hafi svo ætlað að snúa heim til að heilsa upp á son sinn en einnig til að sinna ýmsum erindum á Íslandi. Frá flugvellinum í Búdapest. Mynd úr safni.Getty Hákon hafi þá keypt sér miða í flug með Wizz dagsett laugardaginn 11. apríl. Hann hafi farið upp á völl, með aðstoð kunningja síns, og svo hafi flugvallarstarfsfólk ætlað að hjálpa honum þegar hann var mættur upp á völl. En þá stakk hann flugvallarstarfsfólkið af, að sögn Arons Freys. Hákon hafi yfirgefið flugvöllinn og stigið upp í strætisvagn. Ekki hefur sést til hans síðan, svo vitað sé. Aron segir að sími föður síns hringi ekki út en að lögreglan á Íslandi, sem hefur málið til rannsóknar, hafi nú fartölvu Hákonar undir höndum og reyni að gá hvort hægt sé að finna síðustu GPS-skráningu í farsíma hans (svo sem með forritinu „Find my iPhone"). Aron segir að faðir sinn hafi undanfarna mánuði verið í ferðalagi um alla Evrópu, en ferðaáformin hafi komið flatt upp á fjölskylduna. Það væri mjög ólíkt honum. Síðustu símsamskipti sem þau hafi átt við hann hafi verið í gegnum FaceTime, þar þar sem hann hafi virst náfölur og afar ringlaður. Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot nafnlaust eða undir nafni hér. Starfsfólk farið að kannast við hann Vísir ræddi einnig við starfsmann hótelsins þar sem Hákon dvaldi. Hótelstarfsmaðurinn sagði starfsfólk hafa verulegar áhyggjur af Hákoni enda væri það farið að þekkja vel til hans þar sem hann hefði dvalið á hótelinu í rúman ársfjórðung. Hann hafi virst utan við sig þegar hann yfirgaf hótelið. Starfsfólk á hótelinu þar sem Hákon dvaldi hefur vakið athygli á mannshvarfinu í Búdapest. Facebook Uppfært: Í fyrri útgáfu kom fram að hann hefði síðast sést 12. apríl. Hið hið rétta er 11. apríl.