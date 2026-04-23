Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað flotanum við Hormússund að skjóta á og sökkva hverjum báti sem leggur þar tundurdufl.
Hann segir í færslu á samfélagsmiðlum að skotið verði að bátum hversu litlum sem þeir eru án þess að hika.
„Þar að auki eru duflaslæðararnir okkar að hreinsa sundið núna. Ég fyrirskipa hér með að því verði haldið áfram en á þreföldum hraða!“ segir hann.
Skömmu síðar birti hann aðra torræða færslu þar sem hann segir Bandaríkjamenn hafa fulla stjórn á Hormússundi og atyrti Írana fyrir að vita ekki hverjir leiðtogar þeirra eru.
„Íranar virðast ekki fatta það hverjir leiðtogar þeirra eru. Innbyrðis átökin eru á milli „harðlínumanna“, sem hafa tapað STÓRT á vígvellinum, og „hófsamra“, sem eru alls ekki mjög hófsamir (en njóta vaxandi virðingar!), eru GEGGJUÐ! Við höfum fulla stjórn á Hormússundi. Ekkert skip getur siglt inn eða út án samþykkis bandaríska sjóhersins. Það er „ALGJÖRLEGA LOKAÐ“ þar til Íran getur gert SAMKOMULAG!!!“ sagði hann.