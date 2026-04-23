Lögreglustjóri á Norður-Sjálandi segir lestarslysið sem átti sér stað í grennd við Hilleröd í morgun hafa verið mjög alvarlegt. Lítið sé vitað um tildrög slyssins en tala þeirra sem talin eru í lífshættu hefur hækkað úr fjórum í fimm.
Tvær lestir skullu saman við framanákeyrslu á milli bæjanna Hilleröd og Kagerup á norðanverðu Sjálandi í morgun. Morten Pedersen er lögreglustjóri í Norður-Sjálandsumdæmi.
„Umfangsmikil rannsókn er hafinn og verið er að safna nauðsynlegum upplýsingum um atburðarásina,“ sagði hann á blaðamannafundi í Helsingjaeyri.
„Við getum á þessari stundu ekkert sagt um tildrög slyssins eða orsakir þess. Rannsóknir verða að leiða það í ljós síðar,“ sagði hann.
Á fundinum tók einnig til máls Anders Damm-Hejmdal yfirlæknir á bráðadeild. Hann sagði fimm í lífshættu en ekki fjórir eins og fram hafði komið. Allt í allt hafi 17 verið fluttir til aðhlynningar á sjúkrahús.
Alls voru 38 manns um borð í lestunum tveimur þegar þær skullu saman. Maður sem var um borð í annarri lestinni en er óslasaður sagði í samtali við danska ríkisútvarpið að lestin hafi verið á mikilli ferð þegar slysið varð.