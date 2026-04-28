Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Ingvar P. Guðbjörnsson er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Rangárþingi ytra.
Ég heiti Ingvar P. Guðbjörnsson og starfa sem upplýsingafulltrúi Sjálfstæðisflokksins ásamt því að sitja í sveitarstjórn Rangárþings ytra. Þá rek ég lítið sauðfjárbú og stunda tilfallandi fararstjórn í hestaferðum á sumrin. Ég er giftur Charles A. Gittins þýðanda. Við erum í fjarbúð.
Ég bý á Hellu og hann í Belgíu.
Ég er Rangæingur að uppruna og hef búið á Hellu lengst af ævinnar. Ég settist fyrst í sveitarstjórn árið 2002 og er nú að bjóða mig fram í fimmta sinn til sveitarstjórnar. Ég brenn fyrir sveitarfélagið mitt og fólkið sem þar býr. Óbilandi trú mín á Rangárþingi ytra drífur mig áfram í að taka þátt í sveitarstjórnarstörfunum.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Yrði að vera í Rangárvallasýslu svo Rangárþing eystra eða Ásahreppur yrðu fyrir valinu.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Dalalíf eftir Guðrúnu frá Lundi (öll bindin). Ég las Dalalíf fyrir nokkrum árum og heillaðist alveg að þessari sveitarómantík frá 19. öld sem þar er að finna. Fram að var ég mest fyrir ævisögur og sagnfræðilegar bækur.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi standa vörð um grunnþjónustuna. Myndi byrja í efstu lögunum, stjórnsýslunni og svo myndi ég setja aðhaldskröfu á þær stofnanir sem ekki sinna grunnþjónustu. Útgjöldin eru um 3.500 milljónir og ég held að þetta væri vel hægt.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi forgangsraða fjármagninu í að bæta þjónustu við fólk, í dagdvöl fyrir heilabilaða, í frístundaakstur fyrir börn og ungmenni og í akstur fyrir fatlaða sem dæmi.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
Dag í senn. Ég hef verið í þannig vinnuumhverfi lengi að enginn dagur er eins og ég hef lært að lifa dálítið hvern dag fyrir sig – þó mér finnist reyndar gott að hafa langtímaáætlanir og markmið fram í tímann. En það er þannig með fílinn að maður borðar hann bita fyrir bita – og lífið er svipað. Maður lifir einn dag í einu.
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
Vinir mínir myndu líklega halda því fram að ég svari skilaboðum fyrr. En það fer aðeins eftir erindinu.
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
Mínar skoðanir fara nokkuð saman með mínum flokki í hreinskilni sagt. Það þyrfti eiginlega að spyrja flokksystkin mín að því fremur en mig.
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
Ætli það gæti ekki gagnast mér vel að vera sálfræðingur
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
Ég er á því að þegar stofnanir koma með óskir um aukin útgjöld þá eigi þær að hagræða fyrir þeim að einhverjum hluta til að halda í við útgjaldaaukningu. Ég held að það gæti orðið umdeilt innan stjórnsýslunnar. Eins finnst mér mjög áhugaverð sú leið sem Kópavogur er að fara með hækkanir á gjaldskrám að miða fremur við verðbólgumarkmið en að elta verðbólguna og ég myndi vilja koma þeirri aðferðafræði á sömuleiðis sem gæti mögulega orðið umdeilt innan pólitíkurinnar en ég held að íbúarnir myndu fagna því.
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
Ég lét hana gera skopmynd af mér.
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
Örugglega af nægu að taka. Ég dvel þó sjaldan við hið liðna, allra síst það sem ekki fór vel en reyni að læra af mistökum mínum. Líklega af þeim sökum man ég ekki eftir neinu sérstöku.
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
Ég reyni að lifa nokkuð hrokalaust – en mér finnst útsýnið, víðsýnið og fjallahringurinn í mínu sveitarfélagi eitthvað sem ég vil ekki vera án og margir aðrir hafa ekki.
Hvað borðar þú í morgunmat?
Borða aldrei morgunmat.
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
Mér finnst stundum skorta á að skoða hlutina meira ígrundað og lengra fram í tímann.
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
Ég vil sjá hreyfingu á grænum iðngörðum á Strönd og vil að þar verði starfsemi byrjuð að byggjast upp fyrir lok kjörtímabilsins. Eins vil ég sjá meiri þjónustu byggjast upp á Hellu. Með réttum skrefum og meiri markaðssetningu á svæðinu sé ég fullt af sóknarfærum fyrir atvinnulíf á svæðinu.
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
Hallelujah eftir Leonard Cohen snertir alltaf við mér og er líklega uppáhalds lagið mitt.
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
Mistök væru kannski full stór orð – en áhersla á atvinnumál hefur setið á hakanum á kjörtímabilinu og það hefði einnig mátt sinna aðhaldi með útgjöldum betur. Þá held ég að það hefði átt að endurskoða skólastefnuna á kjörtímabilinu en hún er síðan 2021.
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
Vinir mínir gáfu mér það í fertugsafmælisgjöf að gera mig að skoskum lávarði sem ég hafði mjög gaman af, ekki síst þegar þeir kalla mig „lord Ingvar“.
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
Ég hyggst standa við þau öll. Það er betra að hafa raunsæi að leiðarljósi þegar verið er að gefa loforð og að sjá nokkuð fyrir hvernig eigi að standa við það sem maður er að lofa.
