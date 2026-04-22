Innlent

Lækka veiðiráðgjöf á hval veru­lega

Árni Sæberg skrifar
Hafró leggur til að Hvalur 8 og 9 fái aðeins að veiða 150 langreyðar. Vísir/Vilhelm

Hafrannsóknastofnun og Norður-Atlantshafs sjávarspendýraráðið, NAMMCO, ráðleggur að veiðar á langreyði árið 2026 verði ekki meiri en 150 dýr, þar af 116 dýr á veiðisvæðinu Austur-Grænland/Vestur-Ísland og 34 dýr á svæðinu Austur-Ísland/Færeyjar, sem er um 28 prósenta lækkun frá fyrri ráðgjöf. Eins er ráðlagt að veiðar á hrefnu árið 2026 verði ekki meiri en 168 dýr á íslenska landgrunnsvæðinu, sem er 23 prósenta lækkun.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að ráðgjöfin byggi á úttektum Vísindanefndar NAMMCO og Alþjóðahvalveiðiráðsins. Þetta sé ráðgjöf til eins árs og verði uppfærð síðar á árinu fyrir næstu ár, þegar niðurstöður nýjustu talninga hafa verið samþykktar af úttektarhópum og nefndum innan NAMMCO. Þar sem niðurstöður talninganna frá 2024 hafi ekki verið samþykktar af nefndum innan NAMMCO hafi þær ekki verið notaðar í útreikning aflamarks.

Vegna þess sé ráðgjöfin lækkuð um 20 prósent í varúðarskyni. Vegna mikillar óvissu í síðustu talningu megi ekki búast við miklum breytingum þegar hún verður tekin inn í útreikning aflamarks.

Ráðgjöf um veiðar á langreyðum og hrefnu megi finna hér fyrir hrefnu og hér fyrir langreyði.

Hvalveiðar Sjávarútvegur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið