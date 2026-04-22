Stefnt á hval­veiðar í sumar: „Það má ekki einn hvalur deyja í sumar“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina. vísir/arnar/vilhelm

Hvalur hf. hyggst halda úti veiði á langreyði í sumar, veiðiráðgjöf frá Hafrannsóknarstofnun barst núna rétt fyrir hádegi þar sem er gert ráð fyrir að kvótinn dragist saman um 20 prósent . Samtökin Hvalavinir hafa sent atvinnuvegaráðherra bréf þar sem þess er krafist að stjórnvöld stöðvi hvalveiðar.

Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals hf, tilkynnti í samtali við Morgunblaðið í gær að fyrirtækið stefni á að veiða langreyði í sumar. Hafrannsóknarstofnun gaf út veiðiráðgjöf rétt fyrir hádegi en stofnunin ráðleggur að veiðar á langreyði á þessu ári takmarkist við 150 dýr, þar af 116 dýr á veiðisvæðinu AusturGrænland vestur ísland en það er 43 hvölum færra en á tímabilinu 2018 til 2025 á sama svæði.

Hvalur hf. bíður nú þess að Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, gefi út kvóta fyrir veiðarnar til hefja skipulag og ráðningu starfsmanna. Kristján Loftsson hefur ekki svarað viðtalsbeiðnum fréttastofu.

Bjarni Bene­dikts­son, þáverandi for­sætis- og mat­vælaráðherra, gaf út hval­veiði­leyfi til fimm ára skömmu eftir alþingiskosningar 2024. Ekki fóru fram hvalveiðar síðasta sumar vegna óhagstæðrar verðþróunar og markaðsaðstæðna, sér í lagi vegna verðbólgu í Japan. 

Segir áformin ekki standast skuldbindingar og lög

Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina, segir í samtali við fréttastofu að breiðfylking dýraverndunarsamtaka hafi sent atvinnuvegaráðherra bréf þar sem skorað er á stjórnvöld að stöðva hvalveiðar.

„Hún er með nokkrar ályktanir um að þetta brjóti gegn alþjóðaskuldbindingum sem við erum aðilar að. Fyrirvari Íslands gegn alþjóðahvalveiðisamningnum stenst ekki lög. Það mikilvægasta í þessu er að það er ekki hægt að veiða hval á mannúðlegan máta. Það dauðastríð og þjáningar sem þeir þurfa að þola það brýtur gegn lögum um velferð dýra á Íslandi. Þetta verður að stöðva.“

Hún bindir vonir við að atvinnuvegaráðuneytið stígi inn í. Hún tekur fram að utanríkisráðuneytið þurfi einnig að skoða alþjóðasamninga sem Ísland sé hluti af.

„Ég hef að sjálfsögðu miklar áhyggjur vegna þess að við höfum haft þrjá atvinnuvegaráðherra áður sem tókst ekki að stöðva þetta þrátt fyrir að vera á móti hvalveiðum. Það er alveg ljóst að Hanna Katrín Friðriksson er ekki fylgjandi hvalveiðum. Hún hefur gefið út að hún ætli að leggja fram frumvarp til að banna hvalveiðar í haust. Það er ekki nógu gott. Það má ekki einn hvalur deyja í sumar fyrir eitthvað sem mun gerast í haust. Það þarf að grípa inn í núna.“

Brá verulega við fréttirnar

Ekki voru stundaðar hvalveiðar á Íslandi síðustu tvö sumur. Valgerður segist ekkert botna í áformum Hvals hf.

„Mér brá mjög mikið að sjá þessi áform Kristjáns Loftssonar, við vorum alveg búin að afskrifa það að hann myndi veiða í sumar. Við vitum það að hann er ekki með kaupendur fyrir hvalkjötið. Bara upp á það að hann er viðskiptamaður, mér finnst þetta eiginlega alveg galið fyrir utan allar aðrar ástæður fyrir því að við ættum ekki að veiða hval.“

Græna gangan sem Landvernd stendur fyrir til að vekja athygli á náttúruvernd fer fram á morgun. Valgerður reiknar með að ákall um stöðvun hvalveiða muni setja mark sitt á gönguna.

„Hvalavinir munu mæta þangað til að ganga fyrir hvalina og vernd hafsins. Við munum mæta með okkar skilti rétt eins og önnur náttúruverndarsamtök mæta með sín skilti. Þetta er breiðfylking náttúruverndarsamtaka sem stendur fyrir þessu. Þetta er fjölskylduviðburður. Við hvetjum alla til að leggja leið sína í gönguna.“

