Stjórnvöld vestanhafs eru sögð velta því fyrir sér að senda 1.100 manns frá Afganistan, þar af 400 börn, til Kongó. Um er að ræða einstaklinga sem störfuðu fyrir Bandaríkjamenn í Afganistan og fjölskyldur þeirra.
Bandaríkjamenn og Bretar lögðu nokkra áherslu á það þegar hersveitir þeirra yfirgáfu Afganistan og landið komst aftur undir stjórn Talíbana að bjarga þaðan einstaklingum sem höfðu starfað fyrir þá og áttu þannig mögulega von á hefndaraðgerðum.
Til stóð að leyfa umræddum einstaklingum að hefja nýtt líf í Bandaríkjunum en þegar Donald Trump Bandaríkjaforseti komst til valda féll hann frá fyrirætlununum, enda efst á forgangslistanum að halda útlendingum frá landinu.
Umræddur hópur hefur þannig verið fastur í Katar síðasta árið.
Samkvæmt New York Times er um að ræða túlka, fyrrverandi liðsmenn afganskra öryggissveita og fjölskyldumeðlimir bandarískra hermanna.
Miðillinn hefur eftir Shawn VanDiver, forseta hjálparsamtakanna AfghanEvac, að honum hafi verið tjáð af embættismönnum innan utanríkisráðuneytisins að til standi að láta fólkið velja á milli þess að verða sent aftur til Afganistan eða til Kongó, þar sem átök standa yfir við Rúanda og um 600 þúsund flóttamenn búa við ömurlegar aðstæður.
VanDiver segist telja um að ræða bragð af hálfu Bandaríkjastjórnar til að koma fólkinu aftur til Afganistan, þar sem litlar líkur séu á að það velji að fara til Kongó.
Yfir 190 þúsund Afganir sem veittu Bandaríkjaher aðstoð í Afganistan hafa fengið dvalarleyfi í Bandaríkjunum frá 2021. Embættismenn í ríkisstjórn Trump hafa fordæmt þess ákvörðun Joe Biden, fyrrverandi forseta, og segja hana hafa komið niður á bandarísku þjóðinni.
„Hver ætlar að berjast við hlið Bandaríkjanna þegar Bandaríkin svíkja þá sem hafa staðið með þeim?“ segir Rina Amiri, fyrrverandi sendifulltrúi í málefnum Afganistan.