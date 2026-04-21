Enski boltinn

Leicester féll aftur og Coventry landaði titlinum

Sindri Sverrisson skrifar
Frank Lampard er búinn að stýra Coventry til deildarmeistaratitils. Getty/Dan Mullan

Leicester er formlega fallið niður í ensku C-deildina í fótbolta, áratug eftir Englandsmeistaratitilinn eftirminnilega, eftir úrslit kvöldsins í ensku B-deildinni.

Coventry var búið að tryggja sér sæti í ensku úrvalsdeildinni en gekk skrefi lengra í kvöld og tryggði sér deildarmeistaratitilinn í B-deildinni, með frábærum 5-1 sigri gegn Portsmouth.

Hörð barátta er um að fylgja Coventry upp en tvö efstu liðin fara beint upp í úrvalsdeildina og liðin í 3.-6. sæti í umspil um síðasta lausa sætið.

Millwall er í 2. sæti með 79 stig eftir 3-1 útisigur gegn Stoke í kvöld. Liðið er þremur stigum á undan Ipswich og Southampton en Ipswich-menn eiga núna tvo leiki til góða.

Á botni deildarinnar eru Leicester, sem féll úr úrvalsdeildinni í fyrra, og Sheffield Wednesday hins vegar fallinn og útlitið afar dökkt hjá Oxford Utd sem tapaði 1-0 á heimavelli gegn Wrexham. Oxford er með 44 stig, fimm stigum frá næsta örugga sæti en í því situr Blackburn, lið Andra Lucasar Guðjohnsen, nú þegar aðeins tvær umferðir eru eftir. Blackburn getur því tryggt sér áframhaldandi veru í deildinni með sigri gegn Sheffield United annað kvöld.

