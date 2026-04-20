Bournemouth hefur staðfest að Marco Rose verði næsti knattspyrnustjóri liðsins. Hann tekur við því af Andoni Iraola eftir þetta tímabil.
Í síðustu viku var greint frá því að Iraola myndi hætta með Bournemouth í sumar. Hann tók við liðinu sumarið 2023.
Undir stjórn Iraolas endaði Bournemouth í 12. sæti tímabilið 2023-24 og því níunda á síðasta tímabili. Liðið er sem stendur í 8. sæti og hefur ekki tapað í þrettán deildarleikjum í röð.
Rose skrifaði undir þriggja ára samning við Bournemouth. Hann hefur verið án starfs síðan honum var sagt upp hjá RB Leipzig í mars í fyrra.
AFC Bournemouth is delighted to confirm the appointment of Marco Rose as the club’s new head coach on a three-year contract, which will begin following the conclusion of the 2025/26 season.— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 20, 2026
Rose, sem er 49 ára, hefur einnig stýrt Lokomotive Leipzig, Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach og Borussia Dortmund.
Hann gerði RB Leipzig að þýskum bikarmeisturum 2023 og vann tvo austurríska meistaratitla og einn bikarmeistaratitil með Red Bull Salzburg. Þá kom Rose Gladbach í sextán liða úrslit Meistaradeildar Evrópu tímabilið 2020-21.